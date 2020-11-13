Во Львове отказались вводить карантин выходного дня. Исполком мэрии отменил выходные дни в субботу и воскресенье для заведений питания и спортзалов до 30 ноября. Мэр города Андрей Садовый отметил, что таким шагом пытаются спасти малый и средний бизнес и благосостояние около 50 тысяч львовян и их семей.

Карантин выходного дня может нанести ущерб 50 тысячам львовян

По словам мэра Львова, за неделю при введении карантина выходного дня могут потерять 50 миллионов гривен, которые никто компенсировать не собирается. Об этом Андрей Садовый сообщил в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

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Город перераспределил средства и дал 248 миллионов средств на медицину, бизнес дал еще 60 миллионов. Из тех ковидных фондов мы получили 30 миллионов. И сегодня этот бизнес, который помогает, мы его режем, выгоняем на улицу,

– подчеркнул Садовый.

В начале пандемии предприниматели сами "закрылись"

Мэр отметил, что в начале пандемии предприниматели сами шли навстречу и "закрывались". Также именно бизнесмены помогли с деньгами на ИВЛ и кислородные концентраторы. Поэтому, не поддерживая решение о карантине выходного дня, отметил Садовый, спасают малый и средний бизнес.

Кто-то ко мне звонил и спрашивал? Закрылись между собой в правительстве и приняли. Кто-то его будет выполнять? Никто не будет выполнять, потому что нет доверия,

– отметил Садовый.

Как отреагировали на решение Львовской мэрии в Минздраве? Глава Минздрава Максим Степанов в "Свободе слова Савика Шустера" отметил, что в постановлении правительства не говорится о "выходных днях", а о времени с полуночи субботы до полуночи понедельника. Поэтому, говорит Степанов, признание этих дней будними не поможет не выполнять решение.

Что известно о карантине выходного дня

Карантин выходного дня будет действовать уже 14 – 15 ноября с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Его ввели до 30 ноября.

На выходных могут работать только аптеки, ветеринарные аптеки, продуктовые магазины и АЗС.

Ряд городов уже отказался выполнять решение правительства.



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала