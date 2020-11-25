Андрей Садовый, которого вновь избрали мэром Львова, рассказал, как шла избирательная кампания. В частности, он ответил, помогала ли ему президентская партия "Слуга народа" и какие отношения у мэра с самим Владимиром Зеленским.

Садовый отметил, что информация о его так называемом сотрудничестве со "слугой народа" является неправдивой. Об этом он рассказал в интервью изданию LB.ua.

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Садовый отреагировал на утверждение журналиста о том, что "Слуга народа" якобы симпатизировала мэру во время этой кампании.

Ну как?! У них был свой кандидат, они проводили свою кампанию. "Наезжали" на меня во время выборов. Проследите избирательный процесс,

– заявил Садовый.

Справка. Стоит указать, что в мэры Львова от пропрезидентской партии "Слуга народа" баллотировался заслуженный врач Украины и участник войны в Донбассе Тарас Кльофа. Подробнее о нем – читайте по ссылке.

► Об отношениях с Зеленским

По словам Садового, Президент Украины Владимир Зеленский приезжал во Львов несколько месяцев назад. "В аэропорту мы поздоровались. Во время поездки Львовом он был сам, без городской власти. Затем попрощались в аэропорту", – отметил мэр Львова.

Стоит отметить, что президент посещал Львовщину 17 сентября.

Выборы мэра Львова: коротко