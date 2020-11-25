Садовый прокомментировал отношения с Зеленским и "помощь" его партии на выборах
Андрей Садовый, которого вновь избрали мэром Львова, рассказал, как шла избирательная кампания. В частности, он ответил, помогала ли ему президентская партия "Слуга народа" и какие отношения у мэра с самим Владимиром Зеленским.
Садовый отметил, что информация о его так называемом сотрудничестве со "слугой народа" является неправдивой. Об этом он рассказал в интервью изданию LB.ua.
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Садовый отреагировал на утверждение журналиста о том, что "Слуга народа" якобы симпатизировала мэру во время этой кампании.
Ну как?! У них был свой кандидат, они проводили свою кампанию. "Наезжали" на меня во время выборов. Проследите избирательный процесс,
– заявил Садовый.
► Об отношениях с Зеленским
По словам Садового, Президент Украины Владимир Зеленский приезжал во Львов несколько месяцев назад. "В аэропорту мы поздоровались. Во время поездки Львовом он был сам, без городской власти. Затем попрощались в аэропорту", – отметил мэр Львова.
Стоит отметить, что президент посещал Львовщину 17 сентября.
Выборы мэра Львова: коротко
- На выборах мэра Львова в 2020 году победил действующий мэр Андрей Садовый. Его оппонентом во втором туре был Олег Синютка.
- Городская территориальная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов и объявила результат 25 ноября – через 3 дня после голосования. Стало известно, что за Садового проголосовали 143 466 львовян, а за Синютку – 84 277.
- Отметим, что Андрей Садовый является единственным из всех мэров города, кто будет возглавлять Львов четвертую каденцию подряд.
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