Глава Львова Андрей Садовый заявил, что Петр Порошенко и Виктор Медведчук были союзниками на местных выборах во Львове. Говорится о том, что телеканалы политиков транслировали одинаковые новости.

Что сказал Садовый

По словам Садового преимущественно эти новости были фейковые. Об этом мэр Львова рассказал в интервью "Бабель".

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Фактически Медведчука извлекли из анналов после 2014 года (когда Порошенко стал президентом – 24 канал). Он попал в рейтинги самых богатых украинцев по результатам деятельности в Украине с 2015 по 2019 год,

– сказал Садовый.

В то же время на вопрос, случилось ли это благодаря Порошенко, Садовый ответил: "Я не исследую этот вопрос, а констатирую то, что вижу из открытых источников".

Порошенко во время выборов во Львове

Садовый также добавил, что во время предвыборной кампании Порошенко много времени провел во Львове.

"Была привлечена вся топ номенклатура "Европейской Солидарности" – приезжали Турчинов, Луценко, Гончаренко и многие депутаты. Все ходили и рассказывали, КАКОЙ Садовый плохой. В одном ключе работали каналы подчиненные Медведчуку и каналы, на которые влияет ЕС", – подчеркнул мэр Львов.

Обратите внимание! Во втором туре выборов мэра Львова приняли участие действующий глава города Андрей Садовый и кандидат от "Европейской Солидарности" Олег Синютка. Победил Садовый, который получил на 56 189 голосов избирателей больше.