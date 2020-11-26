Избирательная кампания во Львове была агрессивной и длительной, полной грязи и фейков. Обо всем этом, а также о своем отношении к оппоненту во втором туре Олегу Синютке рассказал победитель выборов мэра Андрей Садовый.

Выборы во Львове: оценка Андрея Садового

Была ли сложной кампания 2020 года

По словам Садового, кампания предвыборная стартовала во Львове чуть ли не в марте – с началом пандемии.

"Европейская Солидарность" начала достаточно агрессивную кампанию, включили много медиаресурсов. Это действительно была всеукраинская кампания во Львове", – рассказал мэр Львова изданию LB.ua.

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В город часто приезжали Порошенко, Луценко, Турчинов, Гончаренко. Многие СМИ Порошенко и Медведчука "работали в одном ключе, атакуя Садового".

Столько грязи я не помню. Меня обвиняли во всех смертных грехах, которые, в принципе, возможны. Те полгода – это было очень большое испытание. Эпидемия, падение доходов местного бюджета, а тебя еще и атакуют,

– сказал Садовый.

Но несмотря на все "чувствовалась большая поддержка людей". "И грязь, которую на меня лили, от меня и отталкивалась. А оппоненты этого не могли понять", – подытожил глава Львова.

О фейках и отношении к Олегу Синютке

Садовый отметил, что во время кампании было "много грязи и неправдивой информации", а "фейки буквально придумывали":

"Например, о том, что я выступал против Майдана в 2014 году. Что занял непонятную позицию во время российско-украинской войны".

Эти фейки тиражировали многие СМИ, и все это на фоне того, как Порошенко "водил по городу" Синютку за собой. К тому же Синютку поддерживали артисты, с которыми тот подписывал специальные контракты:

"Они не имели права встречаться с другими людьми, фотографироваться и тому подобное".

Впрочем, как говорит Садовый, с Синюткой он имеет "нормальные отношения": "Мы здороваемся. Просто с ним произошло что-то в последние полгода. Он выбрал такой путь в своей жизни".

У Садового спросили: правда ли, что во время мусорной блокады Олег Синютка выполнял волю Киева вопреки интересам Львова? Мэр ответил коротко: "100%".

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