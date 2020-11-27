Зеленский, Порошенко, Янукович, Ющенко: Садовый рассказал об отношениях с президентами
Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что до сих пор находится в хороших отношениях с третьим президентом Украины Виктором Ющенко. Кроме того, глава города заявил, что не считает своим врагом Петра Порошенко.
О своих отношениях с президентами Украины Садовый рассказал в интервью "Радио Свободе".
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Садовый об отношениях с Зеленским
Мэр Львова рассказал, что уже давно не общался с президентом Владимиром Зеленским. Тот даже не поздравил Садового с победой на местных выборах.
Впервые Садовый встретился с Зеленским когда тот еще не был главой государства. Тогда будущий президент участвовал в съемках фильма во Львове.
"Если во время первого визита мы с ним прогулялись по городу и я помню его слова, что он поражен Львовом и хотел бы, чтобы такая ситуация была во всей Украине, то в его последний визит он просто прилетел, я его поздравил на аэродроме как городской глава. Затем Зеленский самостоятельно проехался по городу, а когда он улетал, я пожал ему на прощание руку и все", – рассказал Садовый.
Порошенко мне не враг
Я никогда не считал его врагом, я его считаю пятым президентом Украины,
– заметил Садовый.
По его словам, во время каденции Петра Порошенко у политиков было много встреч.
"Если Петр Алексеевич приедет во Львов и захочет выпить кофе, то пожалуйста. Он знает, где я работаю, и часто заходил сюда, без проблем", – подчеркнул мэр Львова.
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С Ющенко до сих пор общаюсь
Садовый рассказал, что с Ющенко ему было легко работать, потому что тот никогда не вредил и всегда старался помочь.
У меня с ним сохранились человеческие отношения: он до сих пор звонит, я, когда в Киеве, ему звоню,
– сказал глава Львова.
Об отношениях с Януковичем
Беглый президент Виктор Янукович практически не занимался Львовом. "Он был очень хороший аппаратчик и выстраивал очень жесткую структуру, но у него была такая боязнь ко Львову и Львовом они не занимались, что меня, честно говоря, спасало", – признался Садовый.
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