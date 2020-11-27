Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что до сих пор находится в хороших отношениях с третьим президентом Украины Виктором Ющенко. Кроме того, глава города заявил, что не считает своим врагом Петра Порошенко.

О своих отношениях с президентами Украины Садовый рассказал в интервью "Радио Свободе".

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Садовый об отношениях с Зеленским

Мэр Львова рассказал, что уже давно не общался с президентом Владимиром Зеленским. Тот даже не поздравил Садового с победой на местных выборах.

Впервые Садовый встретился с Зеленским когда тот еще не был главой государства. Тогда будущий президент участвовал в съемках фильма во Львове.

"Если во время первого визита мы с ним прогулялись по городу и я помню его слова, что он поражен Львовом и хотел бы, чтобы такая ситуация была во всей Украине, то в его последний визит он просто прилетел, я его поздравил на аэродроме как городской глава. Затем Зеленский самостоятельно проехался по городу, а когда он улетал, я пожал ему на прощание руку и все", – рассказал Садовый.

Обратите внимание! Садовый подчеркнул, что во время каденции предыдущих президентов регулярно проводился Совет регионального развития. На нем собирались мэры областных центров и обсуждали определенные вопросы. Однако в течение этого года ни одной такой встречи не было. Совещания с президентом проводили только в марте и апреле, когда началась пандемия. Однако, по словам Садового, это были неформальные разговоры.

Порошенко мне не враг

Я никогда не считал его врагом, я его считаю пятым президентом Украины,

– заметил Садовый.

По его словам, во время каденции Петра Порошенко у политиков было много встреч.

"Если Петр Алексеевич приедет во Львов и захочет выпить кофе, то пожалуйста. Он знает, где я работаю, и часто заходил сюда, без проблем", – подчеркнул мэр Львова.

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С Ющенко до сих пор общаюсь

Садовый рассказал, что с Ющенко ему было легко работать, потому что тот никогда не вредил и всегда старался помочь.

У меня с ним сохранились человеческие отношения: он до сих пор звонит, я, когда в Киеве, ему звоню,

– сказал глава Львова.

Об отношениях с Януковичем

Беглый президент Виктор Янукович практически не занимался Львовом. "Он был очень хороший аппаратчик и выстраивал очень жесткую структуру, но у него была такая боязнь ко Львову и Львовом они не занимались, что меня, честно говоря, спасало", – признался Садовый.