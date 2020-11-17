Хакеры взломали сайт Николаевской ОГА: разместили там символику боевиков – фото
Неизвестные хакеры взломали сайт Николаевской облгосадминистрации. Они разместили символику боевиков на Донбассе, а именно псевдообразований "Новороссия" и "ЛНР". Инцидент произошел утром 17 ноября.
Хакеры взломали сайт Николаевской ОГА: что известно
Соответствующий скриншот появился в соцсетях. На нем можно увидеть, что хакеры разместили на сайте флаг так называемой "Новороссии", на котором вспомнили еще о фейковой "Луганской народной республике". Об этом сообщает издание "Новости N".
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Также хакеры оставили сообщение, что "хорошо постарались, немного порезвились и одновременно все сдампили".
Хакеры на сайте Николаевской ОГА разместили символику боевиков на Донбассе / Скриншот взят с сайта "Новости N"
По состоянию на 13: 00 17 ноября сайт Николаевской ОГА не работал.
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Что такое "сдампить"?
Это сохранить нужную область памяти на жесткий диск. Часто дамп нужно снимать во время распаковки программ. Это надо для того, чтобы получить распакованную программу.
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