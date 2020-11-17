Неизвестные хакеры взломали сайт Николаевской облгосадминистрации. Они разместили символику боевиков на Донбассе, а именно псевдообразований "Новороссия" и "ЛНР". Инцидент произошел утром 17 ноября.

Хакеры взломали сайт Николаевской ОГА: что известно

Соответствующий скриншот появился в соцсетях. На нем можно увидеть, что хакеры разместили на сайте флаг так называемой "Новороссии", на котором вспомнили еще о фейковой "Луганской народной республике". Об этом сообщает издание "Новости N".

Предыдущий громкий инцидент Массовая хакерская атака на сайты Нацполиции: специалисты выяснили, как взломали сайт

Также хакеры оставили сообщение, что "хорошо постарались, немного порезвились и одновременно все сдампили".



Хакеры на сайте Николаевской ОГА разместили символику боевиков на Донбассе / Скриншот взят с сайта "Новости N"

По состоянию на 13: 00 17 ноября сайт Николаевской ОГА не работал.

Кстати В Виннице хакеры взломали е-систему университетов, чтобы получить ответы на экзамены