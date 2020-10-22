Глава аппарата офиса Президента Алексей Днепров получает наибольшую заработную плату в ведомстве. Его назначил еще пятый президент Украины Петр Порошенко.

Кроме этого, Днепров получает ежемесячную надбавку как специалист по вопросам реформ. Об этом заявили в Государственном управлении делами на запрос "Украинской Правды".

Обратите внимание В "Слуге народа" предлагают отложить повышение "минималки"

Зарплата. Например, за сентябрь 2020 года Днепров заработал больше, чем кто-либо из руководства ведомства – 113,9 тысячи гривен. При том, что должностной оклад чиновника за сентябрь составил 34,4 тысячи.

Надбавка. К этому же, руководитель аппарата получает постоянную надбавку в 40,5 тысячи "за выполнение особо важной работы по должности специалиста по вопросам реформ". В сентябре эта сумма составляла 36,8 тысячи. За сентябрь 2020 года уплатил 22,2 тысячи гривен налогов.



Руководитель Аппарата ОП Украины Алексей Днепров / Фото с сайта офиса Президента

Он получил еще ряд надбавок, в частности:

за ранг госслужащего;

выслугу лет;

работу в условиях режимных ограничений;

за отпуск;

премию;

перерасчет зарплаты за август, согласно решению Конституционного Суда.

Справка. Алексей Днепров также ранее был заместителем министра образования времен Виктора Януковича – Дмитрия Табачника. Теперь он работает в офисе Президента.

Зарплаты у руководителей ОП

Другие работники руководства офиса Президента получили значительно меньшие зарплаты. Например:

Глава Офиса Президента Андрей Ермак – 42,6 тысячи гривен.

Первый заместитель Ермака Сергей Трофимов – 38,99 тысячи гривен.

Заместителям руководителя офиса заплатили такие суммы: