Самая большая зарплата в офисе Президента у специалиста по реформам, которого назначил Порошенко
Глава аппарата офиса Президента Алексей Днепров получает наибольшую заработную плату в ведомстве. Его назначил еще пятый президент Украины Петр Порошенко.
Кроме этого, Днепров получает ежемесячную надбавку как специалист по вопросам реформ. Об этом заявили в Государственном управлении делами на запрос "Украинской Правды".
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Зарплата. Например, за сентябрь 2020 года Днепров заработал больше, чем кто-либо из руководства ведомства – 113,9 тысячи гривен. При том, что должностной оклад чиновника за сентябрь составил 34,4 тысячи.
Надбавка. К этому же, руководитель аппарата получает постоянную надбавку в 40,5 тысячи "за выполнение особо важной работы по должности специалиста по вопросам реформ". В сентябре эта сумма составляла 36,8 тысячи. За сентябрь 2020 года уплатил 22,2 тысячи гривен налогов.
Руководитель Аппарата ОП Украины Алексей Днепров / Фото с сайта офиса Президента
Он получил еще ряд надбавок, в частности:
- за ранг госслужащего;
- выслугу лет;
- работу в условиях режимных ограничений;
- за отпуск;
- премию;
- перерасчет зарплаты за август, согласно решению Конституционного Суда.
Справка. Алексей Днепров также ранее был заместителем министра образования времен Виктора Януковича – Дмитрия Табачника. Теперь он работает в офисе Президента.
Зарплаты у руководителей ОП
Другие работники руководства офиса Президента получили значительно меньшие зарплаты. Например:
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак – 42,6 тысячи гривен.
- Первый заместитель Ермака Сергей Трофимов – 38,99 тысячи гривен.
Заместителям руководителя офиса заплатили такие суммы:
- Юрию Костюку – 34,4 тысячи гривен;
- Кириллу Тимошенко - 34,4 тысячи гривен ;
- Андрею Смирнову – 35,1 тысячи гривен;
- Игорю Жовкве – 42,3 тысячи гривен;
- Роману Машовцу – 41,8 тысячи гривен;
- Юлии Ковалив – 33,7 тысячи гривен);
- Юлии Соколовской – 38,3 тысячи гривен;
- Олегу Татарову – 36,5 тысячи гривен.