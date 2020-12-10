Зарабатывала миллион в год: самая дорогая проститутка США Литтл подала иск в суд из-за карантина
Американская проститутка Элис Литтл судится с властями штата Невада из-за карантинных ограничений, которые лишили ее работы. Стоит заметить, что Литтл называет себя "самой дорогой секс-работницей в США".
До пандемии она зарабатывала каждый год примерно миллион долларов. Об этом сообщает New York Post.
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Детали инцидента
- Литтл работала в публичном доме Moonlite BunnyRanch.
- Иск в суд она подала еще 30 октября.
- Секс-работница возмущена решением губернатора Стива Сайсолака. Во время смягчения карантина в мае он не позволил публичным домам возобновить свою деятельность.
- Такое решение Сайсолака Литтл назвала "откровенной дискриминацией легальных секс-работников Невады".
- Кроме того, она создала страницу на платформе для сбора средств GoFundMe. Ей уже удалось собрать больше 8 тысяч долларов.
- Сейчас Литтл подрабатывает в сфере маркетинга и проводит виртуальные интимные встречи.
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