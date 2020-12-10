Американская проститутка Элис Литтл судится с властями штата Невада из-за карантинных ограничений, которые лишили ее работы. Стоит заметить, что Литтл называет себя "самой дорогой секс-работницей в США".

До пандемии она зарабатывала каждый год примерно миллион долларов. Об этом сообщает New York Post. Важно Коронавирус стал главной причиной смертности в США Детали инцидента Литтл работала в публичном доме Moonlite BunnyRanch.

Иск в суд она подала еще 30 октября.

Секс-работница возмущена решением губернатора Стива Сайсолака. Во время смягчения карантина в мае он не позволил публичным домам возобновить свою деятельность.

Такое решение Сайсолака Литтл назвала "откровенной дискриминацией легальных секс-работников Невады".

Кроме того, она создала страницу на платформе для сбора средств GoFundMe. Ей уже удалось собрать больше 8 тысяч долларов.

Сейчас Литтл подрабатывает в сфере маркетинга и проводит виртуальные интимные встречи. Обратите внимание! Невада – единственный штат в США, где легализована индустрия секс-услуг.