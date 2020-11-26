Вашингтон, Пенсильвания авеню, номер 1600. Этот адрес знает не каждый американец. За ней расположена резиденция американских президентов – Белый Дом. Ее площадь составляет более 5 тысяч квадратных метров. Здесь размещены 132 комнаты, 35 ванных, 412 дверей и 147 окон.

Цокольный этаж Белого дома открыт для туристов

Центральный вход в Белый Дом используют для визитов особых гостей, а вот северный – открыт ежедневно для туристов. За день к резиденции приходят 6 тисяч посетителей, об этом сообщает 24 канал.

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Для туристов открыт цокольный этаж. Там расположены Зеленая, Красная, Голубая и Восточная комнаты, а также гостевая столовая.

В Зеленой комнате 4-й президент Джеймс Мэдисон подписал первое объявление войны против Великобритании в 1812 году.

А в Голубой единственный раз в истории США состоялась свадьба главы государства. 24-й президент Гровер Кливленд женился со своей невестой Фрэнсис Фолсом.



Голубая комната / Фото The White House Historical Association

Гостей принимали в Восточной комнате.

Кстати, именно в ней Барак Обама официально объявил о ликвидации террориста №1 Усамы бен Ладена. А в 2012 году небольшую сенсацию создала его жена. Она вышла на цокольный этаж лично поздравить туристов.



Восточная комната в Белом доме / Фото Scene Therapy

На цокольном этаже принимают не только туристов, но и официальные делегации из других стран. А еще здесь проходит официальная церемония передачи резиденции от одного президента к другому.

Перевезти все вещи президентской семьи нужно только за 5 часов

Для персонала резиденции это сложный период в работе, ведь именно они отвечают за переезд президентских семей. И на это у них только 5 часов.

За это время нужно запаковать вещи предыдущего хозяина Белого дома, завезти и расставить на свои места вещи нового.

Перед резиденцией стоят 2 грузовика. Один смотрит на юг, на нем вывозят вещи. Другой смотрит на север, на нем завозят,

– рассказал ответственный за переезд семьи Бушей и Обамы Стивен Рошан.

Президент должен оплатить переезд, но не платить за проживание

Проживает семья президента на 2 и 3 этажах Белого дома. За проживание глава государства не платит, но должен оплатить переезд. А также семья президента возмещает расходы на питание. В резиденции есть 5 шеф-поваров. Впрочем семья президента может и самостоятельно себе готовить, ведь на 3 этаже есть кухня.

Для этого Мишель Обама даже сажала зелень и овощи на лужайке перед Белым Домом.

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Пока Первые Леди США создают домашнюю атмосферу, их мужчины занимаются решением государственных дел в Западном крыле Белого Дома. Здесь расположены:

известный всем Овальный кабинет;

комната для совещаний;

ситуативная комната;

офис вице-президента и главы президентского аппарата



Овальный кабинет / Фото Getty images

В комнате совещаний установлен большой стол с 24 стульями: для президента, вице-президента и руководителей ключевых госдепартаментов. Именно здесь в 60-е годы Джон Кеннеди общался со специалистами NASA по полету на Луну, а затем пытался решить Карибский кризис.

В 2014 году Барак Обама в этой комнате советовался с представителями Пентагона относительно ответа на агрессию России в Украине.

Западное крыло Белого дома – центр принятия решений в США

На подвальном этаже Западного крыла расположена известная украинцам по американским блокбастерами Ситуативная комната.

В ней президент США получает информацию от спецслужб. А также именно здесь американские лидеры звонят иностранным коллегам. Комната – под особым протоколом защиты, чтобы избежать утечки информации.

Справка. В Ситуативной комнате в июле 2019 Дональд Трамп говорил с Владимиром Зеленским. За что получил впоследствии процедуру импичмента.



Барак Обама проводит заседание в Ситуативной комнате / Фото пресс-службы Белого дома

Над Ситуативной комнатой расположен Овальный кабинет. Здесь глава государства принимает представителей Конгресса, иностранные делегации, а также подписывает важные государственные документы.

К Западному крылу ведет галерея, в которой расположена комната для прессы. До 2004 года здесь не было кофемашин и журналисты приходили со своим кофе. Ситуацию исправил голливудский актер Том Хэнкс. Он подарил Белому дому несколько кофейных машин, последнюю – в 2017 году.

Во время Великой депрессии в США не было денег на содержание Белого дома

В общем содержание резиденции американских президентов дело не из дешевых. Более миллиона долларов тратится ежегодно на восстановление здания. Потому что только белой краски нужно больше 2 тысяч литров.

Впрочем экономить на национальной гордости американцы не привыкли. И только во время Великой депрессии в бюджете США не хватило средств на Белый дом.

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