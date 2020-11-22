Саммит G20: страны обсудили современные угрозы человечества и сделали заявление по COVID-19
В рамках саммита G20, который состоялся 21 – 22 ноября, Большая двадцатка затронули ряд важных вопросов. Среди них и борьба с пандемией COVID-19, а также ликвидации ее последствий.
Большая 20 обязалась вести мир к эре после COVID-19. Об этом говорится в декларации лидеров стран G20.
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О чем договорились страны G20
Страны Большой 20 подтвердили свою глобальную роль и ответственность в мире в условиях пандемии и в эпоху после COVID-19.
Мы, лидеры G20 едины в нашем убеждении, что скоординированные глобальные действия, солидарность и многостороннее сотрудничество сегодня необходимы, как никогда, чтобы преодолеть актуальные вызовы и усилить возможности людей в 21 веке в сохранении планеты,
– говорится в сообщении.
Также G20 обязалась вести мир до эры после COVID-19, делая его устойчивым, сбалансированным и доступным для всех. В G20 напомнили о выделении насущных ресурсов на:
- потребности глобальной системы здравоохранения,
- поддержки исследований,
- устойчивого развития,
- производства и распределения вакцин,
- систем эффективного диагностирования и лечения COVID-19.
О чем еще говорили лидеры G20
Главными темами для обсуждения в воскресенье, 22 ноября, были:
- защита климата;
- устойчивое экономическое развитие.
Хозяин встречи король Саудовской Аравии Салман заявил, что внимание следует уделить переработке отходов и сокращению объемов потребления ресурсов, уменьшению количества отходов и выбросов углекислого газа, а также сокращению потерь энергии.
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Что известно о саммите G20: главное
- Саммит стран Большой 20 устраивают с 2008 года. В декабре председательствовать в G20 стала Саудовская Аравия. Всего на членов клуба мощнейших государств мира приходится более 85% мирового ВВП и две трети мирового населения.
- Целью G20 является достижение стабильного и устойчивого роста мировой экономики на благо всех стран. В G20 входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Корея, Мексика, Германия, ЮАР, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Япония и Европейский Союз.
- Саммит G20 проходил 21 – 22 ноября преимущественно в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса.
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