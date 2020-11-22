В рамках саммита G20, который состоялся 21 – 22 ноября, Большая двадцатка затронули ряд важных вопросов. Среди них и борьба с пандемией COVID-19, а также ликвидации ее последствий.

Большая 20 обязалась вести мир к эре после COVID-19. Об этом говорится в декларации лидеров стран G20.

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О чем договорились страны G20

Страны Большой 20 подтвердили свою глобальную роль и ответственность в мире в условиях пандемии и в эпоху после COVID-19.

Мы, лидеры G20 едины в нашем убеждении, что скоординированные глобальные действия, солидарность и многостороннее сотрудничество сегодня необходимы, как никогда, чтобы преодолеть актуальные вызовы и усилить возможности людей в 21 веке в сохранении планеты,

– говорится в сообщении.

Также G20 обязалась вести мир до эры после COVID-19, делая его устойчивым, сбалансированным и доступным для всех. В G20 напомнили о выделении насущных ресурсов на:

потребности глобальной системы здравоохранения,

поддержки исследований,

устойчивого развития,

производства и распределения вакцин,

систем эффективного диагностирования и лечения COVID-19.

О чем еще говорили лидеры G20

Главными темами для обсуждения в воскресенье, 22 ноября, были:

защита климата;

устойчивое экономическое развитие.

Хозяин встречи король Саудовской Аравии Салман заявил, что внимание следует уделить переработке отходов и сокращению объемов потребления ресурсов, уменьшению количества отходов и выбросов углекислого газа, а также сокращению потерь энергии.

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