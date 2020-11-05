Глава МИД Дмитрий Кулеба надеется, что Украине удастся провести первый саммит новосозданной Крымской платформы в мае 2021 года. Ее планируют провести в Киеве.

Сейчас Украина видит поддержку по созданию Крымской платформы и готовность принимать в ней участие со стороны международных партнеров. Об этом Дмитрий Кулеба рассказал на брифинге, передает 24 канал.

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Эта работа не будет останавливаться ни на день и увенчается саммитом, который пройдет в Киеве. Я могу сообщить, что этот саммит состоится в мае 2021 года. Очень сильно надеемся, что ситуация с пандемией стабилизируется,

– подчеркнул министр.

В частности, он напомнил, что на оккупированном Россией полуострове продолжаются репрессии против крымских татар.

Да, несколько дней назад Военный суд в Ростове осудил 3 крымских татар по сфабрикованным обвинениям. Кроме того, были задержаны трое корреспондентов "Крымской солидарности".

"Мы видим, что это системные репрессии против крымских татар, и мы будем продолжать свою работу, чтобы остановить эти репрессии. И чтобы все, кто удерживается, – были освобождены", – добавил Кулеба.

Что известно о платформе по деоккупации Крыма: коротко