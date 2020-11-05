Саммит Крымской платформы состоится в мае, – Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба надеется, что Украине удастся провести первый саммит новосозданной Крымской платформы в мае 2021 года. Ее планируют провести в Киеве.
Сейчас Украина видит поддержку по созданию Крымской платформы и готовность принимать в ней участие со стороны международных партнеров. Об этом Дмитрий Кулеба рассказал на брифинге, передает 24 канал.
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Эта работа не будет останавливаться ни на день и увенчается саммитом, который пройдет в Киеве. Я могу сообщить, что этот саммит состоится в мае 2021 года. Очень сильно надеемся, что ситуация с пандемией стабилизируется,
– подчеркнул министр.
В частности, он напомнил, что на оккупированном Россией полуострове продолжаются репрессии против крымских татар.
Да, несколько дней назад Военный суд в Ростове осудил 3 крымских татар по сфабрикованным обвинениям. Кроме того, были задержаны трое корреспондентов "Крымской солидарности".
"Мы видим, что это системные репрессии против крымских татар, и мы будем продолжать свою работу, чтобы остановить эти репрессии. И чтобы все, кто удерживается, – были освобождены", – добавил Кулеба.
Что известно о платформе по деоккупации Крыма: коротко
- Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал к участию в создании международной платформы по деоккупации Крыма. Тогда же он попросил у международного сообщества поддержки обновленной резолюции по ситуации с правами человека на аннексированном полуострове.
- Ранее вопрос создания платформы по деоккупации КрымаЗеленский обсуждал с главой европейской дипломатии Хосеп Боррелем. Тот в ответ отметил, что Европейский Союз никогда не признает оккупации Крыма и не отречется с этой позиции.
- Задача платформы с деоккупации Крыма – это вынесение темы оккупированного полуострова на высокий международный уровень.
- Платформа будет охватывать несколько уровней. Самый высокий – лидеры государств, далее – министры иностранных дел и министры обороны. Украина также планирует пригласить к платформе Россию.
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