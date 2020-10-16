Саммита лидеров ЕС, который должны были провести в Берлине в ноябре, не будет. Причина – значительное ухудшение ситуации с коронавирусом в Европе. На самоизоляции – глава правительства Финляндии.

Встречу в Брюсселе покинула премьер Финляндии

Соответствующее решение главы стран европейского сообщества приняли после встречи в Брюсселе. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает AP.

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Нам придется отказаться от встречи, потому что, по моему мнению, это важно для уменьшения контактов,

– отметила Меркель.

Ранее встречу лидеров стран Евросоюза в Брюсселе покинула глава правительства Финляндии Санна Марин. Политик пошла на самоизоляцию, ведь коронавирус подтвердили в одного из финских парламентариев, с которым она общалась.

На саммит в Берлине должны были прибыть лидеры 27 стран. На встрече они должны были обсудить общую политику ЕС в отношении Китая.

Предыдущий саммит в Лейпциге тоже отменили

Предыдущий саммит лидеров Евросоюза должен был состояться в Лейпциге в сентябре. Однако его тоже сорвала пандемия. Поэтому с президентом Китая Си Цзинпином пришлось общаться в режиме видеоконференции.