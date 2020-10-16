Саммит лидеров стран Евросоюза в Берлине отменили из-за COVID-19
Саммита лидеров ЕС, который должны были провести в Берлине в ноябре, не будет. Причина – значительное ухудшение ситуации с коронавирусом в Европе. На самоизоляции – глава правительства Финляндии.
Встречу в Брюсселе покинула премьер Финляндии
Соответствующее решение главы стран европейского сообщества приняли после встречи в Брюсселе. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает AP.
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Нам придется отказаться от встречи, потому что, по моему мнению, это важно для уменьшения контактов,
– отметила Меркель.
Ранее встречу лидеров стран Евросоюза в Брюсселе покинула глава правительства Финляндии Санна Марин. Политик пошла на самоизоляцию, ведь коронавирус подтвердили в одного из финских парламентариев, с которым она общалась.
Предыдущий саммит в Лейпциге тоже отменили
Предыдущий саммит лидеров Евросоюза должен был состояться в Лейпциге в сентябре. Однако его тоже сорвала пандемия. Поэтому с президентом Китая Си Цзинпином пришлось общаться в режиме видеоконференции.
Какова ситуация с коронавирусом в мире?
По состоянию на 16 октября в мире обнаружили более 38 миллионов 942 тысяч случаев коронавируса, более 198 тысяч человек умерли. Выздоровели почти 27 миллионов больных.
Что касается Германии, то COVID-19 диагностировали у более чем 352 тысяч человек. Летальных случаев – более 9 тысяч. Преодолели болезнь почти 288 тысяч человек.