План, в который никто не верил: Арестович подвел итоги после саммита в Париже
Прошел почти год после проведения саммита "нормандской четверки". Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович подвел итоги после саммита. По его мнению, самым большим достижением стало возвращение пленных и уменьшение количества погибших на Донбассе.
Договоренности, достигнутые год назад в Париже лидерами "нормандской четверки", выполнены наполовину. Такое мнение озвучил Алексей Арестович в комментарии УНН.
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Представитель украинской делегации отметил, что одним из достижений является сам факт "реабилитации" нормандского формата после прихода в Украину новой власти.
План, в который никто не верил, сработал. Парижские соглашения сработали примерно 50 на 50. Но это беспрецедентный случай во время международных вооруженных конфликтов такого рода. И даже многие страны, которые уже имели дело с такими вещами, говорят нам что они наблюдают достаточно беспрецедентные вещи,
– сказал Арестович.
Среди главных достижений Арестович выделил:
- обмен пленными;
- уменьшение количества убитых на Донбассе.
Он напомнил, что за период тишины на Донбассе погибли в 10 раз меньше бойцов, чем за тот же период прошлого года, и в 5,5 раза уменьшилось количество обстрелов.
Также он назвал главу России Владимира Путина "главным поставщиком хаоса на международной арене". Но, по словам Арестовича, Путин известен тем, что в последний момент "спасает" ситуацию.
Этот сигнал, который он дал во время разговора с Меркель, согласно заявлению ТАСС – это и есть основание для того, что мы можем говорить, что год с момента парижских договоренностей мы встречаем со сдержанным оптимизмом. А дальше, посмотрим, что будет практически,
– добавил представитель украинской делегации.
Заметим, что Путин во время беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель подтвердил намерение продолжить совместную работу в нормандском формате.
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Что известно о саммите в Париже: главное
- 9 декабря 2019 года в Париже в Елисейском дворце состоялся саммит глав государств и правительств стран "нормандской четверки" – Франции, Германии, России и Украины.
- По итогам встречи стороны согласовали ряд договоренностей, среди которых – определить новые КПВВ, провести обмен удерживаемых лиц, ввести прекращение огня и тому подобное.
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