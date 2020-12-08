Прошел почти год после проведения саммита "нормандской четверки". Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович подвел итоги после саммита. По его мнению, самым большим достижением стало возвращение пленных и уменьшение количества погибших на Донбассе.

Договоренности, достигнутые год назад в Париже лидерами "нормандской четверки", выполнены наполовину. Такое мнение озвучил Алексей Арестович в комментарии УНН.

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Представитель украинской делегации отметил, что одним из достижений является сам факт "реабилитации" нормандского формата после прихода в Украину новой власти.

План, в который никто не верил, сработал. Парижские соглашения сработали примерно 50 на 50. Но это беспрецедентный случай во время международных вооруженных конфликтов такого рода. И даже многие страны, которые уже имели дело с такими вещами, говорят нам что они наблюдают достаточно беспрецедентные вещи,

– сказал Арестович.

Среди главных достижений Арестович выделил:

обмен пленными;

уменьшение количества убитых на Донбассе.

Он напомнил, что за период тишины на Донбассе погибли в 10 раз меньше бойцов, чем за тот же период прошлого года, и в 5,5 раза уменьшилось количество обстрелов.

Обратите внимание! С 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако, пророссийские боевики систематически нарушают договоренности. Преимущественно их выстрелы провокационные, поэтому украинские военные не открывают огонь.

Также он назвал главу России Владимира Путина "главным поставщиком хаоса на международной арене". Но, по словам Арестовича, Путин известен тем, что в последний момент "спасает" ситуацию.

Этот сигнал, который он дал во время разговора с Меркель, согласно заявлению ТАСС – это и есть основание для того, что мы можем говорить, что год с момента парижских договоренностей мы встречаем со сдержанным оптимизмом. А дальше, посмотрим, что будет практически,

– добавил представитель украинской делегации.

Заметим, что Путин во время беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель подтвердил намерение продолжить совместную работу в нормандском формате.

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