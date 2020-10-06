6 октября в Брюсселе состоялся саммит Украина-ЕС. Делегацию Украины возглавил Владимир Зеленский. Какие темы затронул украинский президент на саммите Украина – ЕС – читайте далее.

Саммит Украина-ЕС: на чем акцентировал Зеленский

Видео речи Владимира Зеленского пресс-служба ОПУ транслировала в прямом эфир. Об этом сообщает 24 канал.

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Президент отметил, что этот саммит стал первым живым саммитом Украины со странами-партнерами с начала пандемии коронавируса.

Зеленский подчеркнул, что фундаментом отношений Украины и Евросоюза являются общие ценности – демократия, верховенство права, гендерное равенство, уважение прав человека.

Борьба с коронавирусом

Украина обсудила с ЕС текущую ситуацию с коронавирусом. Зеленский поблагодарил Евросоюз за поддержку в этом вопросе. Украинский лидер добавил, что вакцина против COVID-19 должна стать глобальным достоянием всех стран.

Война на Донбассе

Зеленский отметил, что европейские партнеры высоко оценивают усилия Украины в имплементации минских договоренностей. А также в очередной раз призывают Россию прекратить агрессию на Донбассе.

Я также получил заверения, что санкции будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины,

– добавил президент.

По его словам, на саммите также обсудили вопросы нарушения оккупантам прав человека в Крыму.

Динамика законодательных изменений в Украине

Зеленский рассказал, что Евросоюз положительно отзывается о законодательстве, которое в течение последнего года приняли в Украине – о банках, рынке земли, децентрализации, старте работы Высшего антикоррупционного суда.

Безвизу ничего не грозит

Европейские партнеры также заверили, что безвизовому режиму Украины ничего не угрожает,

- заявил лидер Украины.

Он также добавил, что Украина выполняет все необходимые критерии ЕС. А когда ситуация с пандемией улучшится, украинцы снова смогут планировать путешествия в Европу.

Соглашение об Общем авиационном пространстве

Его Украина и ЕС подпишут в начале 2021 года.

"Что касается свободного авиационного пространства, то скажу вам честно, меня заверили сегодня коллеги, что в начале следующего года мы, наконец, это сделаем", – сказал президент.

Санкции против РФ за Навального

Зеленский также отметил, что Украина готова присоединиться к возможным санкциям ЕС против РФ из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Однако после окончательных заключений с немецкой стороны относительно инцидента.

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