Очередной Саммит Украина – ЕС состоялся в Брюсселе 6 октября. Поехал на него в бельгийскую столицу и президент Украины Владимир Зеленский. После длительных переговоров Украина и ЕС подписали 6 соглашений по экономической поддержке нашего государства.

Главное о Саммите Украина – ЕС

На этом саммите Украину представил президент Владимир Зеленский. Зато со стороны ЕС на саммит приехали президент Европейского Совета Шарль Мишель и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает 24 канал.

Кстати Зеленский выступает на саммите Украина – ЕС: основные положения

Владимир Зеленский и Шарль Мишель на Саммите Украина – ЕС: смотрите видео

Президент Владимир Зеленский прибыл на Саммит Украина – ЕС: смотрите видео

В рамках саммита состоялось подписание трех соглашений с Европейской комиссией и трех соглашений с Европейским инвестиционным банком, направленных на финансирование различных проектов.

В частности Европейский Союз направит деньги в украинские регионы для преодоления последствий пандемии коронавируса. Также ЕС предоставит деньги на развитие энергетики, развитие инфраструктуры и помощь пострадавшим от войны.

Подписанные соглашения между Украиной и ЕС:

программа ЕС "Крепкие регионы" – на 30 миллионов евро,

проект "Механизм развития гражданского общества Украины" – 20 миллионов евро,

проект "Климатический пакет для стабильной экономики (CASE) в Украине" – 10 миллионов евро,

проект "Энергоэффективность общественных зданий в Украине" – 300 миллионов евро,

проект "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация "Укрпочты")" – 30 миллионов евро.

В ходе саммита президент Европейского Совета Шарль Мишель подчеркнул, что Евросоюз есть и будет оставаться крупнейшим и наиболее надежным партнером Украины. Он заверил, что ЕС заинтересован в углублении отношений с Украиной.

Основные вопросы Саммита Украина – ЕС

Социально-экономические последствия пандемии коронавируса и поддержку Украины со стороны ЕС.

Пути реализации Соглашения об ассоциации, в частности углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли и состояние реформ в Украине.

Конфликт на востоке Украины, последние события в Беларуси и другие региональные и внешнеполитические вопросы.

Усиление координации усилий Украины и ЕС для деоккупации Крыма и защиты прав крымчан.

Какие соглашения планировали подписать на Саммите

По результатам Саммита представители должны были подписать ряд финансовых соглашений между Украиной и ЕС. В частности, они касаются поддержки Донбасса, гражданского общества и смягчения последствий климатических изменений.

Также было запланировано, что лидеры подпишут соглашения с Европейским инвестиционным банком. Эти договоры предусматривают финансирование на совершенствование общественных зданий и цифровизацию Укрпочты.

Заметим! Мероприятие стало первым двусторонним Саммитом ЕС с партнером, который прошел в Брюсселе в живом формате с начала пандемии.

Саммит Украина – ЕС: смотрите видеоконференцию