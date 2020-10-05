В Брюсселе при участии президента Зеленского 6 октября 2020 года пройдет 22-й саммит Украина – ЕС. Депутаты из группы "Друзей европейской Украины" в Европарламенте обратились к руководству ЕС. Они просят дать Украине "позитивный сигнал".

Соответствующее письмо из распоряжения есть у "Европейской правды". Оно адресовано главам Еврокомиссии и Европейского Совета, главе дипломатии Евросоюза и еврокомиссару по вопросам соседства и расширения ЕС.

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Его подписали 11 евродепутатов, среди них:

председатель группы Европейского парламента "Друзья европейской Украины" литовец Петрас Ауштревичюс,

польский политик Анна Фотыга,

Радослав Сикорский и другие.

Согласно сообщению, евродепутаты в письме хвалят Украину за приверженность осуществлению реформ в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, даже несмотря на пандемию, экономический кризис и войну.

Поскольку наше партнерство с Украиной имеет двусторонний характер, мы призываем вас передать позитивный сигнал правительству Украины и украинскому народу в совместном заявлении будущего саммита Украина – ЕС,

– говорится в письме.

О чем еще говорится в письме?

По словам журналистов, депутаты предлагают:

подчеркнуть в совместном заявлении важность постепенной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС;

изучить возможности отраслевой интеграции;

привлечь Украину к европейским усилиям по борьбе с изменением климата через Европейское зеленое соглашение;

усилить сотрудничество в сфере безопасности и обороны.

Они также видят важность в создании большего количества площадок для усиленного политического диалога с Украиной. И усилении академического и образовательного сотрудничества между ЕС и Украиной.

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