Саммит Украина – ЕС: евродипломаты просят руководство дать позитивный сигнал для Зеленского
В Брюсселе при участии президента Зеленского 6 октября 2020 года пройдет 22-й саммит Украина – ЕС. Депутаты из группы "Друзей европейской Украины" в Европарламенте обратились к руководству ЕС. Они просят дать Украине "позитивный сигнал".
Соответствующее письмо из распоряжения есть у "Европейской правды". Оно адресовано главам Еврокомиссии и Европейского Совета, главе дипломатии Евросоюза и еврокомиссару по вопросам соседства и расширения ЕС.
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Его подписали 11 евродепутатов, среди них:
- председатель группы Европейского парламента "Друзья европейской Украины" литовец Петрас Ауштревичюс,
- польский политик Анна Фотыга,
- Радослав Сикорский и другие.
Согласно сообщению, евродепутаты в письме хвалят Украину за приверженность осуществлению реформ в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, даже несмотря на пандемию, экономический кризис и войну.
Поскольку наше партнерство с Украиной имеет двусторонний характер, мы призываем вас передать позитивный сигнал правительству Украины и украинскому народу в совместном заявлении будущего саммита Украина – ЕС,
– говорится в письме.
О чем еще говорится в письме?
По словам журналистов, депутаты предлагают:
- подчеркнуть в совместном заявлении важность постепенной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС;
- изучить возможности отраслевой интеграции;
- привлечь Украину к европейским усилиям по борьбе с изменением климата через Европейское зеленое соглашение;
- усилить сотрудничество в сфере безопасности и обороны.
Они также видят важность в создании большего количества площадок для усиленного политического диалога с Украиной. И усилении академического и образовательного сотрудничества между ЕС и Украиной.
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Главное о саммите Украина – ЕС
- В саммите Украина – ЕС должны были принять участие Зеленский, глава Европейского Совета Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен. Однако из-за коронавируса последнюю будет представлять Жозеп Боррель.
- Представители ЕС и Украины обсудят последствия пандемии коронавируса и поддержку Украине со стороны ЕС.
- Стороны обратят внимание на реализацию Соглашения об ассоциации, а также состояние реформ в Украине.
- Кроме того, чиновники обсудят конфликт на востоке Украины и защиту прав крымчан.