Саммит Украина – ЕС состоялся 6 октября в Брюсселе, украинскую делегацию возглавлял Владимир Зеленский. Стороны договорились о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом, действиях для прекращения огня на Донбассе и дальнейших реформах.

По итогам саммита лидеры Европейского союза и Украины опубликовали совместное заявление. Его обнародовали на сайте Европейского совета.

Важно В Брюсселе состоялся саммит Украина – ЕС: видео

От Евросоюза на саммит приехали президент Европейского Совета Шарль Мишель и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Борьба с коронавирусом

Украина и ЕС будут сотрудничать в борьбе с СOVID-19. В частности, стороны сосредоточились на том, чтобы сделать доступной и недорогой будущую вакцину против коронавируса.

Для этого предусмотрели пакет поддержки в размере 190 миллионов евро, а также программу макрофинансовой помощи – 1,2 миллиарда евро.

Важно! В рамках саммита Украина подписала три соглашения с Европейской комиссией и три соглашения с Европейским инвестиционным банком. Договоренности направлены на финансирование ряда проектов.

Действия для установления мира на Донбассе

Евросоюз поддерживает усилия нормандского формата, ОБСЕ, Трехсторонней контактной группы и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

В ЕС отметили, что важно, чтобы все стороны выполняли Минские соглашения.

Призвали Россию полностью взять на себя ответственность за прекращение огня на Донбассе, использовав свое значительное влияние на боевиков, которых она поддерживает.

за прекращение огня на Донбассе, использовав свое значительное влияние на боевиков, которых она поддерживает. Евросоюз также в очередной раз осудил действия РФ по предоставлению российского гражданства украинцам, которые живут в оккупированном Донбассе.

Во время саммита представители ЕС также отметили, что необходимо обеспечить водоснабжение, электричество и газ через линию разграничения, облегчить передвижение людей и товаров.

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Расследование авиакатастрофы MH-17

ЕС призвал Россию сотрудничать в вопросах авиакатастрофы пассажирского самолета MH-17. Самолет сбили над Донбассом в 2014 году. Тогда погибли 298 человек.

Поддержка макрофинансовой стабильности Украины

Евросоюз обратил внимание на поддержку макроэкономической стабильности Украины, сильного и независимого НБУ и выполнения обязательств перед МВФ. Также в ЕС отметили, что нужно реализовывать всю структурную политику, которую согласовали в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС.

Противодействие информационным угрозам

ЕС будет поддерживать Украину по противодействию гибридным угрозам и борьбе с дезинформацией. В частности, со стороны России.

Мы подчеркнули важную роль гражданского общества, молодежи и независимых СМИ во всех сферах общественной и политической жизни, в том числе в контексте кампании дезинформации против ЕС и Украины, в том числе со стороны России. ЕС и Украина договорились начать кибердиалог,

– говорится в сообщении.

Также Евросоюз пообещал способствовать укреплению независимых СМИ в Украине и медиаграмотности украинцев.

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Ускорение реформ в Украине

Евросоюз отметил, что Украина достигла прогресса по реформам. В то же время в ЕС заявили о необходимости ускорения этих усилий. В частности, в судебной системе, включая реформу высшего совета правосудия и независимый набор честных судей.

Мы приветствовали начало земельной реформы, принятие закона о банковской санации и прогресс, достигнутый по децентрализации. Мы приветствовали начало работы Высшего антикоррупционного суда,

– подчеркнули в ЕС.

Представители Евросоюза подчеркнули, что необходимо ускорить процесс борьбы с коррупцией, который предусматривает поддержку сильных и независимых антикоррупционных институтов.