Саммит Украина – ЕС: о чем договорились стороны
Саммит Украина – ЕС состоялся 6 октября в Брюсселе, украинскую делегацию возглавлял Владимир Зеленский. Стороны договорились о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом, действиях для прекращения огня на Донбассе и дальнейших реформах.
По итогам саммита лидеры Европейского союза и Украины опубликовали совместное заявление. Его обнародовали на сайте Европейского совета.
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Борьба с коронавирусом
Украина и ЕС будут сотрудничать в борьбе с СOVID-19. В частности, стороны сосредоточились на том, чтобы сделать доступной и недорогой будущую вакцину против коронавируса.
Для этого предусмотрели пакет поддержки в размере 190 миллионов евро, а также программу макрофинансовой помощи – 1,2 миллиарда евро.
Действия для установления мира на Донбассе
Евросоюз поддерживает усилия нормандского формата, ОБСЕ, Трехсторонней контактной группы и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
В ЕС отметили, что важно, чтобы все стороны выполняли Минские соглашения.
- Призвали Россию полностью взять на себя ответственность за прекращение огня на Донбассе, использовав свое значительное влияние на боевиков, которых она поддерживает.
- Евросоюз также в очередной раз осудил действия РФ по предоставлению российского гражданства украинцам, которые живут в оккупированном Донбассе.
Во время саммита представители ЕС также отметили, что необходимо обеспечить водоснабжение, электричество и газ через линию разграничения, облегчить передвижение людей и товаров.
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Расследование авиакатастрофы MH-17
ЕС призвал Россию сотрудничать в вопросах авиакатастрофы пассажирского самолета MH-17. Самолет сбили над Донбассом в 2014 году. Тогда погибли 298 человек.
Поддержка макрофинансовой стабильности Украины
Евросоюз обратил внимание на поддержку макроэкономической стабильности Украины, сильного и независимого НБУ и выполнения обязательств перед МВФ. Также в ЕС отметили, что нужно реализовывать всю структурную политику, которую согласовали в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС.
Противодействие информационным угрозам
ЕС будет поддерживать Украину по противодействию гибридным угрозам и борьбе с дезинформацией. В частности, со стороны России.
Мы подчеркнули важную роль гражданского общества, молодежи и независимых СМИ во всех сферах общественной и политической жизни, в том числе в контексте кампании дезинформации против ЕС и Украины, в том числе со стороны России. ЕС и Украина договорились начать кибердиалог,
– говорится в сообщении.
Также Евросоюз пообещал способствовать укреплению независимых СМИ в Украине и медиаграмотности украинцев.
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Ускорение реформ в Украине
Евросоюз отметил, что Украина достигла прогресса по реформам. В то же время в ЕС заявили о необходимости ускорения этих усилий. В частности, в судебной системе, включая реформу высшего совета правосудия и независимый набор честных судей.
Мы приветствовали начало земельной реформы, принятие закона о банковской санации и прогресс, достигнутый по децентрализации. Мы приветствовали начало работы Высшего антикоррупционного суда,
– подчеркнули в ЕС.
Представители Евросоюза подчеркнули, что необходимо ускорить процесс борьбы с коррупцией, который предусматривает поддержку сильных и независимых антикоррупционных институтов.