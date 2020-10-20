Падение Сингапура, который в 1942 году захватили японцы – стало самым крупным поражением Британии во Второй мировой войне. Парадокс заключался в том, что баланс сил был 1:3 в пользу британцев.

В плен попали до 80 тысяч солдат. Подробнее об этом – в программе "Конфликты" на 24 канале.

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Блицкриг Японской империи

Пока войска Вермахта стремительно перекраивали карту Старого Света – на другом конце планеты свой блицкриг (молниеносная война) реализовала Императорская Япония. На своем пике в 1942 году Японская империя захватила 20 миллионов квадратных километров.

Это было втрое больше, чем завоевание гитлеровцев. Под лозунгом создания Великого восточного Содружества потомки самураев бросили вызов мощнейшим европейским империям. Одну из крупнейших побед армия Империи Восходящего Солнца одержала в феврале 1942 года, когда флаг подняли над жемчужиной Британской империи – Сингапуром.



Молниеносная война Японской империи / Скриншот с видео

Британцы выкупили Сингапур у султана Джохора в 1819 году, а в 1867 – он получил статус британской колонии. Город и порт приносили английской короне много денег. В Малае были большие залежи каучука и олова. Кроме того, корабли Королевского флота Великобритании контролировали Малакский пролив – морской путь из Азии в Европу через Индийский океан.

Масштабное оккупирование территорий

Японцы давно оккупировали Корею и успешно вели китайскую кампанию. Китайцам, несмотря на помощь Британии и США, отбиваться было все труднее. В июне 1940 года капитулировала Франция, уже в августе того же года был подписан договор между странами Оси: Берлин – Рим – Токио. Марионеточное французское правительство Виши разрешило японцам хозяйничать в бывших французских колониях в Индокитае.

Восходящая мощь японцев не могла не задеть интересы европейцев в Тихоокеанском регионе, где даже слепой чувствовал приближение предстоящей войны. Таиланд, а тогда Сиам, добровольно объявил себя союзником Японии. Таким образом императорские силы вышли из одной стороны в тыл китайцам. С другой – впереди лежали британские колонии Бирма и Малая.

В 1941 году, чтобы утихомирить японцев, Великобритания и США наложили торговые эмбарго (торгово-экономические ограничения), заблокировав импорт горючего и ресурсов нужных для ВПК. Серьезная угроза для страны, которая ведет несколько войн. Главная надежда Токио – императорский флот потреблял 400 тонн горючего в час. Вся нефть – импортированная.

Поэтому санкции европейцев ставили Токио перед вопросом – что дальше?

Или откатить все военные достижения лет на 50 назад и отказаться от главного приза – возглавить Азиатскую общину вместо европейцев.

Или воевать. При этом как можно быстрее – ресурсы заканчиваются.

Выход из ситуации

Японцы видели выход в захвате стран, богатых на месторождения нефти: Бирма, Борнео, Ява и Суматра. Кроме того, это позволило бы расширить контролируемые территории настолько, чтобы враг не смог атаковать домашние острова с воздуха. Захват Малаи и Сингапура облегчал завоевание Индонезии. А кроме того, открывал ворота к Индийскому океану. Не зря Сингапур британцы называли Гибралтаром Дальнего Востока.



Выкуп Сингапура японцами / Скриншот с видео

Морскую базу в Сингапуре британцы строили бешеными темпами все межвоенное 20-летие. На южном берегу появились железобетонные капониры с пушками гигантского калибра – 9 штук. Батареи предназначались для отражения атак вражеского флота. Как впоследствии оказалось, бронебойные снаряды, которыми они были снабжены, могут послать на дно корабли, но малоэффективны для сдерживания пехоты.

Большая ошибка

Еще одной ошибкой британцев было возведение 4 аэродромов неподалеку береговой линии. Аэродромы, прежде всего, попали в прицел японского наступления.

Британцы были убеждены, если японцы и будут действовать в районе Малаккского полуострова, то точно будут пытаться прежде всего захватить Сингапур: город-миллионник и важный торговый хаб. Считали, что эту базу британского флота, если и будут атаковать, то только с моря.

Была осень 1941 года. Начиналась пора зимних муссонов. Непогода продолжалась до февраля. "Японцы вряд ли атаковали бы в такую пору, когда побережье постоянно лихорадит", – думали британцы. В конце концов эти убеждения стали одной из причин предстоящей катастрофы.

Накануне катастрофы

За день до налета на Перл-Гарбор японцы высадились в Малае. В составе 25 Армии под руководством Томоюки Ямаситы было почти 70 тысяч солдат, легкие танки и артиллерия.



Военные действия в Малае / Скриншот с видео

Японская 25 Армия состояла из 3 опытных и хорошо вооруженных дивизий, на 80% укомплектованных из солдат, которые прошли войну в Китае. Участие в операции принимали 200 легких танков. Действия сухопутных частей поддерживали с неба более половины тысячи самолетов и флотов. Противостояли им бойцы:

III индийского корпуса;

8 австралийской дивизии:

5 британской бригады пехоты.

Общее количество британских войск, привлеченных для обороны Малаи и Сингапура, составляло почти 90 тысяч солдат, 250 единиц артиллерии и столько же самолетов. На 18 транспортниках японцы вошли в Сиамский залив.

Шок для британцев

Ямасита 7 декабря 1941 года уже занял первое место, которое соединяло Малаккский полуостров с материковой Азией. Британцы были шокированы. Сценарии, прописанные на случай вторжения – не сработали. Коммуникация между разбросанными подразделениями и командованием была настолько примитивной, что это не позволяло оперативно реагировать на действия противника.

На момент вторжения британский штаб находился за пол тысячи километров от линии соприкосновения. У японцев были танки. У британцев тяжелой бронетехники не было. Малаю и Сингапур финансировали по остаточному принципу. Лондон второй год отбивался от налетов гитлеровской авиации. И все внимание было сконцентрировано только на европейском театре боевых действий.

Еще накануне битвы за Малаи британское командование легкомысленно относилось к японцам и верило в главенство европейского оружия. Среди военных царил стереотип невысокого комичного самурая с устаревшей пушкой времен русско-японской войны и с ружьем, как у индейцев из вестернов.



Истребитель Brewster F2A Buffalo / Скриншот с видео

Дальнейшие события подтвердили, насколько тяжелыми бывают последствия, если недооценивать врага. Подразделения английских колониальных войск и австралийские части, проигрывали уже обстрелянным батальонам Ямаситы, которые только что прошли с боями Китай. Кроме того, большую роль сыграло то, что японцы быстро овладели небом над Британской Малаей.

На вооружении европейцев в Малае были преимущественно устаревшие палубные истребители Brewster F2A Buffalo. Они проигрывали более новым и мощным японским Mitsubishi A6M Zero. Британцам не хватало запчастей. Лишних хлопот добавляли споры между английским и австралийским командованием авиации.

Очередным ударом стало известие о поражении британского морского "Соединения Z" у Куантана. Там японская авиация пустила на дно британский линкор "Принц Уэльский" и линейный крейсер HMS Repulse. Это было подспорье, чтобы поддержать сухопутные части британцев, которые отбивались в Малае.



Матрос линкора "Принц Уэльский" Гриффитс Козз

Ты чувствуешь, как под ногами начинает набираться вода. Корабль шел на дно. Истребители еще подбирали тех людей, которые плавали (тех кто умел плавать). Это уже был конец. Корабль затонул в 12:33. Где-то за 10 мин после начала атаки. Это был очень печальный день. Мы потеряли 500 офицеров и моряков. А из корабельной компании где-то 1300,

– сказал матрос линкора "Принц Уэльский" Гриффитс Козз.

Ямасита решил не беспокоится зачисткой территорий и сделал ставку как можно быстрее занять основные города Куала-Лумпур и Сингапур. Поэтому тактика японцев во время Малайской операции заключалась в стремительном наступлении, окружении вражеских частей и продвижении вперед. Британцы держались дорог, японцы слабым фронтальным ударом отвлекали их. И за это время просачивались по флангам сквозь джунгли, беря европейцев в кольцо. Малайские джунгли не были совсем непроходимыми зарослями, поэтому здесь японцы долго не задерживались.

"Мы сдерживали их 4 дня. Что просто нереально учитывая наше маленькое количество. Один из наших батальонов отправили, чтобы перегруппироваться. Но они встретили японцев по дороге туда. Нас окружили. Но через 4 дня попыток пробить кольцо и выйти к своим, мы поняли, что держать оборону мы больше без подкрепления не сможем. И оставили наше оружие и все что у нас было там. И отошли с позиций" – отметил матрос.

За месяц японцы взяли малайскую столицу Куала-Лумпур и 11 января 1942 года открыли дорогу на Сингапур.

Еще на момент планирования операции штаб Ямаситы определил, что залогом скорости продвижения будут ноги. А, учитывая преимущественно грунтовые пути полуострова и то, что наступление будет происходить в период муссонов – сделали ставку на велосипеды.



Японский солдат нес на себе 36 килограммов / Скриншот с видео

Японский солдат нес на себе 10 литров воды, 6 килограммов риса и выкладку боеприпасов. Всего – 36 килограммов. Это было вдвое больше, чем носили на себе британские солдаты. Чтобы тащить на себе такой груз, у японцев было 12 тысяч велосипедов.

Боевые действия в Малае показали, что британские колониальные войска в Юго-Восточной Азии – это скорее полиция, чем солдаты. Начиная от командиров, среди которых было много штрафников, которых, своего рода наказывали ссылкой в отдаленные провинции. Мотивация воинских частей хромала. Например, из индийского колониального корпуса серьезный отпор японцам давали только подразделения Гурков. У них война в крови и сражаться почетно. Другие становились легкой добычей.

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Часть из захваченных во время Малайской операции в плену индийцев впоследствии влились в прояпонскую индийскую национальную армию и воевали уже против британцев

Благодаря превосходству в воздухе и развитой сети информаторов, японцы постоянно были на шаг впереди британцев. В конце января 1942 года британцы, не имея сил и средств противостоять японской армии, отошли на Сингапур и взорвали за собой дамбу, которая соединяла остров с частью материка. Остров и город, в котором оказалось более миллиона человек, были совершенно не готовы к серьезной обороне.

Серьезная оборона

Британский гарнизон насчитывал почти 85 тысяч военных. Его командующий генерал-лейтенант Артур Персиваль сделал ставку на оборону, полностью отказавшись от каких-либо наступательных действий, несмотря на то, что японские войска на Малаккском полуострове уступали британским более чем в 2 раза.

Начиная с 3 февраля 1942 года японцы начали сильный артобстрел Сингапура. Тонны смертоносной взрывчатки сыпались на город и его защитников с воздуха. Через 5 дней началось наступление. Персиваль снова ошибся, ожидая японцев с востока, в то время, как Ямасита ударил с северо-запада.

Волны японского десанта

Первая волна японского десанта высадилась на сингапурских пляжах ночью. Авиация наступающих сил разбомбила британские прожекторы, которые должны были помочь вести прицельный огонь и в конце концов сорвать форсирование воды. Японцы распылились по побережью. Небольшими отрядами они прокрадывались к опорным пунктам австралийцев, которые держали здесь оборону и по одному выбивали их.

За неделю японцы вытеснили британцев с последней линии обороны. С 10 февраля 1942 года дорога на Сингапур была фактически открыта. У британцев заканчивались патроны. Сингапур находился под постоянными обстрелами. Пресной воды оставалось на 48 часов.

Японцы захватили 2 водных резервуара в Сингапуре. Перекрыли их и отрезали от воды. Там не было воды, чтобы помыться, поесть или банально сходить в туалет,

– отметил участник обороны Сингапура Барт Ричардсон Юрка.

Персиваль не мог договориться с властями города, которые больше заботились о том, чтобы минимизировать потери среди гражданского населения и помочь европейцам как можно быстрее готовить город к штурму. Впереди была генеральная битва, думали британцы.

Парадокс ситуации

Парадокс ситуации был в том, что к тому времени запасы заканчивались и у японцев. Ямасита боялся уличных боев в которых мог проиграть, ведь количественно его бойцов было меньше, чем британцев. И японский генерал решил блефовать. Он выставил ультиматум:

или Персиваль подписывает капитуляцию;

или в предстоящем сражении пленных японцы не будут брать.

Переговоры о капитуляции начались уже когда передовые части японцев пробивались в пригород Сингапура. Ворвавшись в один из госпиталей, бойцы Ямаситы добили штыками раненых британцев, а затем изнасиловали и расстреляли персонал госпиталя. Информация об этих зверствах подтолкнула Персиваля принять ультиматум Ямаситы.

Британский генерал вышел к японцам с белым флагом вечером 15 февраля 1942 года. Генерал Ямасита требовал безусловной капитуляции. Артур Персиваль в начале пробовал договориться, но японец не перебирал словами и дожал британца. Над Сингапуром взвился японский флаг.

В плен попали почти 130 тысяч англичан, индусов и австралийцев. Из них выставили коридор позора, по которому, торжествуя проехал Ямасита, которого отныне будут звать Тигр Малаев. Приунывший Персиваль стоял понурившись в конце маршрута своего победителя. Меньше суток прошло после его совещания со штабом, в результате которого офицеры согласились, что боевой дух частей, собранных в городе, недостаточный для того, чтобы посылать их в бой. Большинство из тогда пленных британцев погибли в нечеловеческих условиях отправленные на строительство Дороги из Бангкока к Рангуну. Ее после того так и окрестили – Дорога Смерти.



Коридор позора из пленных / Скриншот с видео

Японцы не надеялись взять столько пленных – соответственно отношение к ним было ужасным.

Мы видели мужчину, который что-то у них украл. Они поймали его и начали отбивать ему руки молотком. Тогда мы поняли, что даже малейшее нарушение дисциплины будет иметь жесткие последствия,

– подтвердил артиллерист, выживший в японском плену, Джек Халкер.

До 20 тысяч индийских солдат, взятых в плен во время малайской кампании, перешли на сторону японцев и в составе индийской национальной армии воевали против британцев за независимость Индии. Чтобы уберечь город от зверств и разграбления, в Сингапур вошли только отделы жандармерии. Со следующего дня в городе начались облавы на китайцев.

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"Когда мы были в Ченги, мы видели грузовики набитые китайцами. Все были связаны. Они расстреливали их и сбрасывали в море. Не только в Ченги, но и в других городах где были порты. За 6 недель они уничтожили абсолютно без причины примерно 15 тысяч китайцев", – отметил Халкер.

Всех белых европейцев интернировали в концентрационных лагерях. Сингапур переименовали в Synonan-to (Свет Юга) и поставили в подчинение Токио.

Во время малайской кампании войска генерала Ямаситы преодолели с боями тысячу километров за 70 дней.

► Японцы победили вдвое более сильного противника.

► 130 тысяч "алиантских" солдат попали в плен, 7,5 тысяч – погибли.

► Потери императорской армии составили 3,5 тысячи убитых и 6 тысяч раненых.

Для Британии это был ужасный удар. Самым крупным поражением – назвал падение Сингапура Уинстон Черчиль, который сам меньше, чем год до описываемых событий уменьшил финансирование обороны во всех британских колониях и в Малаях в частности.

В Сингапур британцы вернулись только 12 сентября 1945 года, то есть уже после официального окончания войны на Тихом океане.