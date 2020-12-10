В Тернопольской области 9 декабря разбился 11-местный одномоторный самолет Ан-2. Погиб пилот. По предварительным выводам следователей, именно его ошибка стала причиной трагедии.

Самолет задел крылом землю во время посадки

Как считают эксперты, пилот пытался посадить самолет между полями, однако неправильно рассчитал и попал в глубокий ров. Об этом информирует пресс-служба управления Нацполиции в Тернопольской области.

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При снижении судно задело крылом землю. Тело пилота нашли в 10 метрах от обломков. Пока неизвестно, сам ли мужчина вылетел из самолета во время катастрофы или его уже вытащили люди, которые пытались ему помочь.

Полиция начала уголовное производство

Сейчас в полиции выясняют, имел ли мужчина право на пилотирование и разрешение на управление именно пассажирским самолетом. Правоохранители начали уголовное производство за нарушение правил воздушных полетов, если они повлекли гибель людей.

Что известно о падении самолета

Сообщение об аварии поступило вечером 9 декабря в Козовское отделение полиции.

Обломки самолета обнаружили в поле вблизи села Золотая Слобода.

Во время аварии в самолете был только пилот. Он 1980 года рождения, житель Николаевской области.



Самолет упал вечером 9 декабря / Фото Нацполиции

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Самолет задел крылом землю / Фото Нацполиции