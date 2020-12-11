Национальное антикоррупционное бюро сделало подборку из "самыми горячими" высказываниями коррупционеров. Все они из тех "деловых переговоров", которые смогли зафиксировать детективы.

Эти записи позволяют сформировать четкое представление о том, как "решают вопросы" в некоторых властных кабинетах, объясняет НАБУ.

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Когда ты коррупционер и тебе скучно

– Шеф, давай что-то учудим? Я готов.

– Учудимо. Тебе скучно?

Эта запись была сделана в кабинете председателя ОАСК Павла Вовка с подчиненным судьей Евгением Абловым. К слову, в этом кабинете прозвучало сразу несколько эпических фраз.

– Ты думал, что мы лохи? Мы не просто обкладываем со всех сторон. Мы еще и заводим "нормальных" людей. (Павел Вовк)

– Я говорю: "Саша, ты что, сомневался в нашей политической проституции?" (раздается громкий смех) Мы ждали этого момента – все вам вспомнить. (тоже Павел Вовк)

– Яйца этой уполномоченной у нас. А у нас ее же НАПК вые*ала 3 декларации. (конечно же, Павел Вовк)

"Бог" коррупционных фейлов

По количеству и качеству ярких фраз с Павлом Вовком может посоревноваться только экс-нардеп от "Блока Петра Порошенко" Борислав Розенблат. Он в подборке тоже "засветился" сразу несколько раз.

– 100, 200, 1 тысяча. Чтобы клерки просто подняли свои ж*пы и пошли работать.

– Мы их зажали за горло.

– Твои деньги сделали чудо. Ведь мы загнали их в угол – и по судам, и по прокуратурам.

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Коррупция гарантирует вам душевное спокойствие (на самом деле, нет)

Еще одну серию эпических выражений детективы записали на пленки о коррупции в Госрезерве. По меньшей мере теперь стало понятно, для чего придумали коррупцию.

– Что со своей стороны мы получим за то, что будем платить?

– Спокойствие душевное. Душевное и моральное.

Впрочем, из этих самых пленок следует, что, оказывается, свои бонусы от коррупции получают и те, кто берет взятки. Как бы ни странно это звучало.

– В следующую среду 50 тысяч долларов США.

– Красавчик!

– Ни минуты без бабла!

Когда намек не намекает

Как правило, коррупционеры пытаются использовать слова, которые прямо не указывали на коррупцию. Так, например, слово "взятка" заменяют "бумагами", "подарками" и другие. Но иногда бывают слова, которые могут сбить с толку даже самого опытного коррупционера.

– Делаем так: скажем так, сколько у нас сейчас людей, готовых дать "котлету"?

В деле бывшего члена "Слуги народа" Александра Юрченко не помогла даже подсказка о том, что непонятное слово является намеком.

– Возможность раздать некоторые "плюшки" людям, которые принимали участие в процессе. Это намек.

– Плюшки. То есть, плюшки?

– Плюшки.

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Самый большой страх коррупционера

Думаете, коррупционеры больше всего боятся быть разоблаченными? Да где там. Самое страшное – это когда нету, что дать или где взять. Подтверждением этому является записи по делу о коррупции ексголовы Черниговского облсовета Ивана Мунтяна.

– Если бы было еще хоть 30 еще сегодня?

– Ваня, смотри, веришь, вот смотри ... Осталось пару гривен и то мелкие, все! Так тяжело это все.

Ну и да, коррупционеры, конечно же боятся антикоррупционеров. Идентифицировать происхождение этого разговора, к сожалению, не удалось, но не показать ее было бы настоящим преступлением.

– Где ты был, что ты их не нашел?

– Господи Исусик дорогой, ну что?

– Как так случилось, что они с набушникамы 4 часа сидели? Ты что, шутишь?

– Так шо, догонять их что ли?

– Догоняй их!

Самые епические высказывания коррупционеров: смотрите подборку от НАБУ