Во время Второй мировой войны было мобилизовано немало круизных лайнеров и транспортных кораблей. Тысячи людей погибли в результате страшных морских катастроф. После масштабных столкновений суда превращались в братские могилы.

Начало 40-х было золотым временем Третьего Рейха. В апреле 1940 года немецкие войска вторглись в Данию и Норвегию. Через 2 месяца страны капитулировали. В мае того же 40-го солдаты Вермахта взяли Бельгию и Нидерланды. Через месяц немцы зашли в Париж. Больше об этом – в новом выпуске "Конфликтов" на 24 канале.

В предыдущей программе Смерть в воде: самые страшные морские катастрофы во время Второй мировой войны

Италия пыталась контролировать Средиземное море

Параллельно лидер фашистской Италии Бенито Муссолини предпринимал попытки взять под свой контроль Средиземное море. Это была та часть разделенного мира, которую дуче видел своей. Берлин не возражал, понимая амбиции итальянца. Гитлер был на коне.

Но силы британцев в Средиземном море оказались для итальянцев не по зубам. В конце концов в 1943 году, после череды поражений итальянской армии на всех фронтах и высадки союзников в Сицилии, кресло под Муссолини зашаталось.



Бенито Муссолини и Адольф Гитлер / Архивное фото

Если бы не немцы, которые освободили дуче из-под ареста в Абруццо, его ждало бы в лучшем случае заключение. Италия разорвала союз с Рейхом. Итальянские войска за 1 день из союзников превратились во врагов.

На острове Крит немецкие части начали разоружение итальянцев. Выбор был небольшим: их либо интернировали в Германию на принудительные работы, либо отправляли в роли легионерских частей воевать на стороне Третьего Рейха.

Катастрофа судна Petrella

На Крите гитлеровцы захватили итальянскую технику. Среди прочего и морской транспортник Capo Pino. Его переименовали в Petrella. Уже в феврале 1944 года загруженное судно вышло в свой последний рейс.

Petrella – грузово-пассажирское судно, которое выполняло рейс с острова Крит на материковую Грецию. На борту корабля было более 3 тысяч интернированных итальянцев и 1500 немецких военнослужащих. 8 февраля корабль атаковала британская подводная лодка Sportsman. В результате торпедного удара погибли более 3,5 тысяч человек.



Petrella подвергся торпедному удару / Скриншот из видео

Отплывая в северном направлении от острова Крит, Petrella попал в перископ британской подводной лодки. Субмарина Sportsman всадила по транспортнику 4 торпеды. 2 из них точно легли в цель. Petrella продержался на плаву 4 часа.

Из 5 тысяч на борту спаслись лишь 500 итальянцев и 500 немцев. Ситуацию усугубляло и то, что немецкая охрана не давала выбраться итальянцам из трюмов, ожидая помощи других кораблей Кригсмарине. Если бы не это, жертв могло бы быть меньше.

Вторжение Германии в Крым

Через 3 месяца после начала советской кампании войска Вермахта уже были в Крыму. В конце октября 1941 года главная цель – Севастополь – была почти в руках.

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Первыми из окруженного города начали вывозить партактив и раненых. К этому были привлечены пассажирские лайнеры. Один из них, "Армения", 6 ноября взял на борт несколько тысяч раненых и медицинский персонал из 11 севастопольских госпиталей, и ночью вышел в море.

В темноте морской транспорт мог пройти незамеченным немецкой авиацией.

Потопление "Армении"

Двухтрубный теплоход "Армения" до 1941 года обслуживал линии между портами Одессы, Крыма и Кавказа. С началом гитлеровского удара на Восток "Армению" переделали в госпитальное судно. 7 ноября 1941 года корабль потопила немецкая авиация. В результате катастрофы погибли до 9 тысяч пассажиров.



Корабль "Армения" до страшной катастрофы / Архивное фото

Из-за поспешной эвакуации учет точного количества пассажиров на "Армении" никто не вел. Назывались цифры от 4 до 10 тысяч человек на борту судна. Первоначальным пунктом назначения парохода был порт в Туапсе. Но "Армения" взял курс на Ялту.

Новый приказ предусматривал забрать там на борт партработников, НКВДшников и их семьи. Советские порты в Крыму давно были под прицелом немецкой авиации. Возможно, из-за этого груженый людьми корабль решил выйти в море, чтобы иметь шансы маневрировать.

Справка. "Армения" отплыл из Ялты утром в сопровождении одного сторожевого катера. Корабль был обозначен красными крестами, которые позволяли опознать в нем медицинский транспорт. Согласно Женевской конвенции, такие отметки означали запрет атаки.

В то же время на палубу парохода установили 4 зенитки, что автоматически делало его военным объектом, так как медицинским транспортом считались только корабли без оружия на борту.

7 ноября море штормило, шел дождь. Около 11:00 в небе над эвакуационным кораблем появился самолет. Это был немецкий торпедоносец Heinkel He 111.



Немецкий торпедоносец Heinkel He 111 атаковал судно / Архивное фото

Зенитки не смогли его достать. 2 торпеды, которые оторвались из-под его крыльев, точно прошли в цель. Перегруженная "Армения" затонула за 4 минуты. Спасти удалось всего 8 человек. По приблизительным оценкам, от 5 до 9 тысяч пассажиров парохода погибли.

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О крушении лайнера "Армения" длительное время в Советском Союзе вспоминать не любили. Даже само место затопления корабля удалось отыскать только в 2020 году – в 15 милях от Ялты.

Уничтожение корабля "Иосиф Сталин"

Еще одна морская катастрофа времен войны касалась турбоэлектрохода, который подорвался на морской мине в Финском заливе. Его название – "Иосиф Сталин", и говорить об уничтожении лодки с таким именем в Союзе, разумеется, было опасно.



Потопление турбоэлектрохода "Иосиф Сталин" / Скриншот из видео

"Иосиф Сталин" участвовал в эвакуации советских сил из Таллинна и финского острова Ханко. В свой последний рейс семипалубное судно взяло на борт 5,5 тысяч солдат и офицеров, что было в 10 раз больше, чем штатная пассажировместимость.

2 эсминца и 6 тральщиков шли конвоем вместе с ним. 3 декабря во время прохождения советских минных полей "Иосиф Сталин" вышел из протраленной полосы. По левому борту раздался взрыв.

Электроход подорвался на мине и потерял управление. По инерции он вошел в минное поле и задел еще 2 мины. Нос и корму судна оторвало взрывами.

Вспышка была невероятной силы. Он пробил судно на вылет до мачты. И людей, которые стояли на верхней палубе, забрасывало туда,

– рассказал военный историк Мирослав Морозов.

Корабль начал клониться под воду, но все еще держался на плаву. Катера, которые шли с турбоэлектроходом, смогли взять на борт меньше 2 тысяч человек. Еще 3 тысячи оставались на дрейфующем судне и с ним 2 дня блуждали в море.



Военные, выжившие во время катастрофы судна "Иосиф Сталин" / Архивное фото

Историк отметил, что некоторые люди пытались высадиться на эстонский берег, но их относило в открытое море. Только через 2 дня штормовой погоды туда подошли немецкие катера. С 5 по 14 декабря они пленили 3100 человек. Погибли около тысячи членов судна.

По другим, не российским версиям событий, число жертв плавучего "Иосифа Сталина" составляет свыше 2,5 тысяч человек. Обломки корабля еще до недавнего времени выступали из воды вблизи берегов Эстонии.

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