Украинцев Google порадовал информацией о первой десятке музыкальных клипов по частоте просмотров в Украине в уходящем году. Оказалось, только один из них авторства украинского артиста – Монатика, остальные – российские.

Леонид Швец эксклюзивно для сайта 24 канала

Социальные сети сильно раскрепостили человека. И не только в том смысле, что беспомощный сорокалетний холостяк, проживающий с мамой в однокомнатной квартире, может выдавать себя в сетевом общении за гонщика "Формулы-1" или двенадцатилетнюю девочку. Даже в своей легальной ипостаси мы порой более откровенны с Google, чем с самими собой.

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Google как сыворотка правды

Сет Стивенс-Давидовиц, автор книги "Все врут", считает Google чем-то вроде сыворотки правды: "Люди говорят Google вещи, которые они не скажут, возможно, никому другому, ни членам семьи, ни друзьям, ни докторам, ни анонимным опросам". Американский исследователь взялся изучать поисковые запросы с помощью Google Trends и узнал много нового о соотечественниках. В частности, он зафиксировал резкий рост расизма и исламофобии еще до того, как они стали частью предвыборной риторики Дональда Трампа, обеспечившей ему успех в 2016 году. Тогда многим эта победа показалась неожиданной и непредсказуемой. А задай вопрос сторонникам Трампа об отношении к черным или мусульманам, мало кто из них охарактеризует себя расистом или исламофобом.

Украинцев Google порадовал информацией о первой десятке музыкальных клипов по частоте просмотров в Украине в уходящем году. Оказалось, только один из них авторства украинского артиста – Монатика, остальные – российские.

Музыкальный обозреватель Игорь Панасов отмечает, что это худший показатель для украинских исполнителей с 2013 года, когда такие рейтинги стали публиковаться. Еще в 2018 году в десятку вошло семь украинских клипов, правда, только один из них на украинском языке. В прошлом году их было только три (два – на украинском). И вот 2020 год, один Монатик, да и тот на русском. Можно рядить, гадать, выдвигать версии, почему дело обстоит именно так, а не иначе, но для начала неплохо бы просто зафиксировать это обстоятельство, внести в свою картину мира.

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Не только YouTube разочаровал

Почесать в затылке вынуждают данные контент-анализа соцсетей, проведенного по заказу движения "Простір свободи". Оказывается, лишь каждый шестой пост от пользователей из Украины написан по-украински. Больше всего украинского контента в фейсбуке, но и тут его всего 26,9%. Только в четырех западных областях по-украински посты пишут чуть чаще, чем по-русски: от максимальных 58,1% в Ивано-Франковской области до минимальных 51,3% в Волынской.

Означает ли это, что люди, которые слушают российскую музыку или предпочитают русский в соцсетях, коварно врут при соцопросах, отвечая о своих языковых предпочтениях? Да вовсе не обязательно.

73,4% считают родным языком украинский, 22% – русский (опрос Фонда "Деминициативы" и Центра Разумкова, август 2020), но в конкретной ситуации люди потребляют продукт и производят тексты на том или ином языке в ином соотношении, исходя из каких-то соображений, которые мало или как-то непрямо связаны с собственной языковой идентичностью.

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Опять же, относиться к этой информации можно как угодно по-разному: для кого-то она покажется тревожной и требующей каких-то срочных выводов на уровне СНБО, не ниже, кто-то порадуется, усматривая доказательства пресловутой "братскости". Главное, не отмахиваться от профиля Украины, который вырисовывается на тридцатом году независимости и на седьмом году войны. Лишь точное понимание себя, своей страны и ее историко-культурных координат позволяет трезво оценивать пройденный путь и прокладывать сколько-нибудь реальный курс в будущее. Google в помощь.