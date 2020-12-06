Возникает вопрос – что же останавливает дальнейший массовый бум электроавтомобилей. Вероятно, кому-то безразлична чистота окружающей среды, а кто-то боится не доехать до места назначения из-за якобы небольшого запаса хода электрокара. Правда это все или выдумки – узнайте в новом выпуске программы "Осторожно, миф" на 24 канале.

В предыдущем выпуске Зимние шины нужны только в снег: опасные мифы, в которые до сих пор верят водители

Миф 1. Электроавтомобили слишком дорогие

Обычно электромобили действительно дороже, чем обычные авто. Это обусловлено тем, что самое дорогое в электромобиле – это батарея. Если электрокар стоит примерно 25 – 30 тысяч долларов, то примерно треть или четверть из этой суммы – это как раз цена батареи. Однако, если говорить о вторичном рынке подержанных автомобилей, то это спорный вопрос.

"На сегодняшний день электрический транспорт немного дороже обычного, но эта тенденция идет к тому, что в 2024 году они либо сравняются с ценой, либо электрический транспорт будет дешевле. Все технологии, которые появляются в начале, всегда дороже пока они не стали массовыми", – пояснил электромобильный энтузиаст, футуролог Сергей Вельчев.



Самой дорогой в электромобиле есть сама батарея / Фото Mike, Pexels

МИФ 2. Какие же электрокары экологичны, если изготовление комплектующих – "энергозатратное"?

"Не можем у себя на огороде поставить скважину нефти и производить топливо, но мы можем поставить солнечные батареи на крыше и использовать энергию солнца, чтобы только передвигаться. Это уже зависит от экономической возможности собственника и от его мировоззрения убеждений и желания – оставлять грязный мир после себя или нет", – сказал Сергей Вельчев.

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Парадоксально, но первые электромобили появились раньше, чем машины с двигателями внутреннего сгорания. Еще в середине XIX века то французские, то американские исследователи демонстрировали транспортные средства на электрической или электрической и паровой тяге. Однако первый реальный электромобиль смастерил немецкий изобретатель Андреас Флокен. Впрочем, из-за сложности зарядки нефтяное топливо победило эту битву. Нефтяная гегемония и ее лобби продолжались вплоть до середины 2000-х, когда наконец стабильно начали изготавливать конкурентные к традиционным автомобилям электрокары.



Андреас Флокен / Фото Postkarte

Миф 3. Электрокары слишком медленные

Сейчас ютуб изобилует сравнительными тестами бензиновых суперкаров и автомобилей Tesla. И действительно, на старте электромобили не дают форы двигателям внутреннего сгорания. Если соревноваться на большие расстояния, то электрокар проигрывает. И, кстати, с расстояниями связан наибольший страх пользователей и очередной миф.

"Если говорить о скорости на старте, например, с перекрестка или с какой остановки, то до 50 километров электрокар не едет, а летит", – сказала эксперт по транспортным инновациям Марина Китина.

Миф 4. На электрокаре далеко не уедешь

Эксперты развенчивают этот миф, потому что прежде всего стоимость путешествия на электрокаре становится в разы меньше.

"Я могу сказать на своем примере, хоть это было очень давно, но это мой личный рекорд 4000 километров по Украине я проехала на Nissan Leaf 14 года. Я скажу честно, я не имела плохих моментов, если можно так сказать. Я просто спланировала свою поездку, пользовалась картой, зарядок и никаких неудобств не почувствовала", – рассказала эксперт по транспортным инновациям.



Электрокар отлично подойдет для путешествий / (Joenomias) Menno de Jong from Pixabay

Миф 5. Обслуживание и цена комплектующих для электромобилей дорогие

Если электрокар на гарантии, то его надо обслуживать каждые 10 тысяч километров, то же самое касается и бензиновых автомобилей.

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"В электромобиле меняется только масло в редукторе примерно 5 – 6 литров. Также советуют менять дворники стеклоочистителя, жидкость омывателя", – отметил основатель сайта autogeek.com.ua Евгений Муджири.

Миф 6. Батареи электромобилей — взрывоопасные

Многие мировые аналитики провели различные эксперименты, где сравнивали количество случаев возгорания электромобилей и авто с ДВС. Так, электрокары в 11 раз меньше имеют аварийно опасные возгорания по сравнению с ДВСными автомобилями.

Если мы говорим о километрах, то выявлено лишь 5 случаев (возгорания – 24 канал) на пройденные электрокарами 1,6 миллиарда километров, а у ДВСных – эта цифра составляет более 50 случаев,

- отметила Марина Китина.

"Загораться они могут по нескольким причинам: неправильная зарядка, неправильное устройство для зарядки, неправильный ток", – сказал Евгений Муджири.

Миф 7. Батареи электромобилей недолговечны и опасны для окружающей среды

Все бренды заявляют, что гарантия на автомобиль, а точнее на батарею, составляет 8 лет или 160 тысяч километров пробега.

"Это большая ошибка, потому что многие думают, что это как батарейка к пульту от телевизора – она вышла из строя, ее нужно менять", – объяснил основатель сайта autogeek.com.ua.



Изготовители электрокаров дают гарантию на батареи на 8 лет / Фото Blomst, Pixabay

Одним из примеров разумного использования подержанных батарей является стадион "Иоганн Кройф Арена" в Амстердаме. Здесь в 2018 году реализована уникальная энергетическая система мощностью 3МВт. К слову, этого хватило бы обеспечить током несколько тысяч частных домов. Самое интересное, что автономность стадиона, система обеспечения и хранения энергии работает с использованием 148 новых и использованных ранее батарей электромобиля Nissan Leaf. Представьте только,сколько всего требует освещение в Украине.