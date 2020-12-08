Несмотря на популярность запросов в сети на коронавирусную тематику, украинцы в 2020 году интересовались и конкретными людьми. В категории "Персона" чаще всего искали информацию об Алексее Навальном, Джо Байдене и Александре Лукашенко.

В украинском офисе Google составили список самых популярных запросов среди пользователей Сети за 2020 год, сообщает 24 канал.

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О ком больше всего искали в категории "Персона"

российского оппозиционера Алексея Навального ;

; новоизбранного президента США Джо Байдена ;

; самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко ;

; российского актера, виновника смертельного пьяного ДТП Михаила Ефремова ;

; верховного руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына ;

; российского футболиста, нападающего клуба "Зенит" Артема Дзюбу ;

; сейчас действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ;

; мэра Харькова, который несколько месяцев находится в немецкой клинике "Шарите", Геннадия Кернеса ;

; российского пародийного музыканта Моргенштерна ;

; американскую певицу и лауреата премии "Грэмми" Билли Айлиш.

По каким еще критериям Google сформировали рейтинги запросов

самый популярный поисковый запрос;

умерли в 2020 году;

фильмы;

телешоу;

сериалы;

покупки года;

книги;

как? Почему? что такое?

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Интересно! Большинство запросов по разным категориям объединяет тема коронавируса. В запросе "что" доминируют вопросы о том, что такое коронавирус, пандемия или локдаун. На запрос "как" украинцы искали информацию, как сделать антисептик или маску.