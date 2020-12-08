Навальный, Лукашенко, Моргенштерн: кто самые популярные персоны в Украине по запросам в Google
Несмотря на популярность запросов в сети на коронавирусную тематику, украинцы в 2020 году интересовались и конкретными людьми. В категории "Персона" чаще всего искали информацию об Алексее Навальном, Джо Байдене и Александре Лукашенко.
В украинском офисе Google составили список самых популярных запросов среди пользователей Сети за 2020 год, сообщает 24 канал.
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О ком больше всего искали в категории "Персона"
- российского оппозиционера Алексея Навального;
- новоизбранного президента США Джо Байдена;
- самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко;
- российского актера, виновника смертельного пьяного ДТП Михаила Ефремова;
- верховного руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына;
- российского футболиста, нападающего клуба "Зенит" Артема Дзюбу;
- сейчас действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа;
- мэра Харькова, который несколько месяцев находится в немецкой клинике "Шарите", Геннадия Кернеса;
- российского пародийного музыканта Моргенштерна;
- американскую певицу и лауреата премии "Грэмми" Билли Айлиш.
По каким еще критериям Google сформировали рейтинги запросов
- самый популярный поисковый запрос;
- умерли в 2020 году;
- фильмы;
- телешоу;
- сериалы;
- покупки года;
- книги;
- как? Почему? что такое?
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