В течение текущей недели (28 сентября – 4 октября) произошло не одно горячее событие, над которым активно шутили в сети. В частности, внимание юзеров привлекла история из Казатина, а также фейк о Нобелевской премии для Лукашенко. Не забыли пользователи и о грядущих местных выборах.

Самые смешные мемы недели – читайте в материале 24 канала.

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"Я люблю Коз": курьез из Казатина

В Казатине в Винницкой области произошел весьма курьезный случай. Здесь на перекрестке улиц Независимости и академика Павлова хотели установить надпись "Я люблю Казатин". Однако, пошел дождь, поэтому работы не завершили, и в конце концов город украсила лишь часть знака – "Я люблю Коз".

Впоследствии соответствующая фотография начала распространяться по соцсетям. И через некоторое время она стала настоящим хитом.



Установление надписи финансировали казатинские предприниматели / Скриншот сообщения с фейсбук-страницы "ПОГЛЯД – КОЗЯТИН"

Добавим, что рядом с этим знаком местные предприниматели и меценаты намерены также посадить сквер и обустроить зону для развлечений и отдыха.

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Лукашенко выдвинули на Нобелевскую премию мира: фейк белорусского госканала

Белорусский государственный телеканал ОНТ обнародовал новость, что самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко якобы выдвинули на Нобелевскую премию мира. По убеждению так называемых журналистов, политик якобы "не допустил анархии, иностранной интервенции и гражданской войны".

И все бы ничего (потому что и не такого можно ожидать от белорусской пропаганды), но на самом деле эта информация оказалась фейковой. Ранее о "Лукашенко-миротворце" сообщило сатирическое информационное агентство "Панорама".

В материале говорилось о том, что заявку в Нобелевский комитет направил член президентского совета по развитию науки, доцент БГПУ имени Максима Танка, кандидат социологических наук Галина Коваленко. Она якобы отметила высокие заслуги президента перед государством.

Интересно, что Нобелевский комитет якобы заявку Коваленко принял. Но такое лицо вообще не работает в БГПУ. Однако ее именем подписаны некоторые новости на "Панораме".



Новость на Панораме о выдвижении Лукашенко кандидатом на Нобелевскую премию мира / Скриншот

Информацию о Нобелевской премии мира для Лукашенко уже высмеяли оппозиционные белорусские ресурсы. Также они подчеркивают, что журналисты ОНТ отметились "высоким профессионализмом".

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Местные выборы – на носу

Уже скоро – 25 октября – в Украине пройдут очередные местные выборы. Украинцы к ним уже давно готовятся, а свои мысли о волеизъявлении, как это обычно бывает, выражают в мемах.

Предлагаем ознакомиться со свежей подборкой мемов о Местных выборах 2020. Вспомнили юзеры как об агитации (иногда незаконной), так и о деньгах.

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