На прошлой неделе люди очень охотно шутили в сети. Избирательные коты просили у Андрея Пальчевского прощения за то, что"все проиграли". Пока в далекой Скандинавии Тор пугал врагов молотом, украинский супергерой Олег Ляшко в новом клипе схватился за вилы. В странах Европы перевели часы, и люди волнуются, где теперь их искать.

Самые веселые моменты, конечно же, нашли свою интерпретацию в мемах. Над чем смеялись украинцы с 25 октября по 1 ноября – читайте в материале 24 канала.

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Местные выборы 2020-помним и (не) скорбим

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Однако в сердце интернет-пользователей они останутся навсегда. Хотя бы потому, что над избирательными мемами до сих пор можно смеяться. А вы уже видели, что теперь легендарные коты зовут уже не Наташу, а Кернеса?

Подборка шуток о местных выборах



Пальчевский и избирательные коты / Фотография AnnaCat



"Игра престолов" украинской политики / фотография Марины Высоцкой

#Вибори Як українці реагують на результати місцевих виборів 2020 pic.twitter.com/KEoX1Uq9QM — Andrii NiukinSlavaUkraini (@niukin) October 25, 2020

Олег Ляшко – суперзвезда

За несколько дней до выборов Олег Ляшко выпустил клип на песню "Не отступай". Видео уже набрало более полумиллиона просмотров на ютубе. Пока трудно судить, станет ли Ляшко новой звездой украинской музыки, но мир мемов он уже покорил!

В клипе Ляшко примерил образ супергероя. Вот только вместо суперсилы у него – вилы. Хорошо, что политик хотя бы не пренебрег стереотипом, что все герои носят плащи, и обмотался красной шторой.



Украина получила своего супергероя / Фото с телеграмм-канала Голобуцкого

Пользователи Сети даже представили, как может выглядеть афиша для предстоящего концерта Ляшко. Потому что политика политикой, а ведь шоу непременно должно продолжаться. А вы бы посетили "Ляшко-фест?".



Ляшко и его шоу / Фото с телеграмм-канала Голобуцкого

Некоторые даже сравнивают творчество Ляшко с репертуаром певческого ректора Михаила Поплавского. В сети шутят, что их коллаборация "взорвала бы интернет".

Жизнь – непредсказуема, и возможно, эти Канье Уэст и Джей из украинской политики однажды таки запишут совместный трек.

Певчие Ляшко и Поплавський / Фото MaryMar

Смотрели фильм с Брэдли Купером и Леди Гагой "Звезда родилась?". Если нет – то и не смотрите. Ведь в Украине родилась своя звезда. По крайней мере, афиши для будущего фильма уже готовы.



Как могла бы выглядеть афиша к фильму о Ляшко / Фотография MaryMar

Куда перевели часы

В ночь на 25 октября во многих странах Европы часы перевели на зимнее время. Мнения в Сети разделились. Одни люди считают, что это хорошо, ведь наконец-то можно утром подольше поспать. Другие же – не могут сообразить, зачем вообще было переводить куда-то часы, и если уж перевели, то где теперь их искать?

кіт прийшов о 5:50 будити. і як йому пояснити, що годинник перевели? — Нестерпний котик (@NesterpnyjKotyk) October 25, 2020

Людей интересует, куда перевели часы / Фотография Abrikosova

Министр торговли и промышленности Норвегии Иселин Нибе даже извинилась перед согражданами за то, что в стране переходят на зимнее время. По словам политика, из-за этого ужасный 2020 год продлится на час дольше.

В качестве министра времени я глубоко сожалею, что 2020 продлится на час дольше. Этот год уже стал значительным испытанием для многих,

- заявила Нибе.

Жителей Норвегии такая шутка, конечно же, развеселила. Ведь все взрослые люди прекрасно понимают: перевод часов не добавляет роковые часы.



Этот год стал испытанием даже для котиков / фотография "Бабы и кота"