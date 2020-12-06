Уходящая неделя не обошлась без курьезных ситуаций, которые нашли свое отражение в мемах. Да, вакцинация на России фактически потерпела фиаско – конечно же, из-за алкоголя. В Украине появился офис ока государева. А в Украине локдаун приближается, "сказочный" месяц новогодний...

О самых смешных мемах, которые на этой неделе надрывали животы украинцам, расскажет 24 канал.

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Сорванная вакцинация или 42 дня-это не по-человечески

В России планировали начать колоть людей "Спутником V", который они называют вакциной от коронавируса. Впрочем, чуток не задалось.

Как оказалось, перед вакцинированием нужно воздерживаться от алкоголя. Поскольку оно происходит в два этапа с перерывом в 21 день, от алкоголя придется воздержаться 42 дня дня.

Пока официально российские власти этого не разглашают, но имеем подозрение, что тех, кто желает вакцинироваться, на России не осталось. В конце концов, какая разница от чего умирать – от коронавируса или страшной ломки.

Око Государево

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Офис генпрокурора – это "око государево". К слову, это уже не впервые, когда она сама же "палит" свои ватные взгляды.

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Предыдущий раз это было с ватными русскими песнями о "дне победы". Теперь же Венедиктова сравнила возглавляемый ею орган с первой прокуратурой, появившейся в Российской Империи времен Петра I.

Именно "оком госужаревым " называл себя первый главный прокурор Павел Ягужинский. Если с русскими все понятно, то откуда же государь в Украине? Это остается загадкой.

Локдаун приближается

Помните рождественские праздники с походами друг к другу в гости, коляду и празднования в кругу друзей и семьи? Забудьте! Пандемия коронавируса обещает испортить нам не только 2020 год.

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Похоже, начало января 2021 года запомнится нам лишь тотальным карантином. Что делать? Остается лишь шутить в социальных сетях.

Но все могло бы быть еще страшнее. Только представьте себе на секунду, что украинская власть не умеет общаться с обществом, а о усилении карантина сообщает в последний момент. Ужасно, правда ведь? Хорошо, что у нас такого нет...

Но мы, конечно же, верим, что все это когда-то закончится. Ну, может, не скоро, может быть, не при наших жизнях, но когда-то точно! Шутим, конечно. Имейте хорошую неделю, и пусть в вашей ленте будут только положительные новости.