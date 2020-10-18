Уборщица Галина решит судьбу Будапештского меморандума. Руслан Фармус Aka "е*аный цейво, степлер" баллотируется в главы ОТО. Максиму Галкину оказалось мало кремлевского гоблина. Американец Теофимо Лопес неожиданно оказался бандеровцем. Эта неделя для украинцев была наполнена положительными эмоциями.

Самые смешные мемы, над которыми мы вместе смеялись в течение этой недели, напомнит вам 24 канал.

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Пять "ЗЕпитань"

Владимир Зеленский в начале недели заявил о проведении всеукраинского опроса параллельно с местными выборами. Впрочем вопросы он решил озвучивать не сразу, в чем была самая большая ошибка. Ведь вместо него это начали делать юмористы из социальных сетей.

Здесь становится понятным, что ключевой вопрос, который до сих пор интересует всю страну – так кто же убил Эрику? Впоследствии президент озвучил настоящие пять вопросов, но шутки на этом не закончились.

Здесь еще больше шуток Кто убил Эрику и что делать с Аваковым: в сети предлагают свои "5 вопросов от Зеленского"

Но, похоже, что все шутки стоит отбросить в сторону. Как выяснилось, часть вопросов от Владимира Зеленского не дает покоя украинцам течение многих лет.

Нашему специальному агенту удалось проникнуть на территорию, где репетировали всеукраинский опрос (Внимание! Следующие кадры содержат спойлеры!)

К слову, вопрос о легализации медицинского каннабиса (подчеркиваем: медицинского) только вынесли на опрос, как кое-кто уже "заштормился" праздничным бонгом. И вряд ли это было в медицинских целях.

История одного московского клоуна

Увидев, как украинцы шутят с анонсированного опроса, некий Максим Галкин решил и сам попробовать. Но московский прихвостень не учел одного – шутить над украинским президентом могут только украинцы.

Поэтому кацапскому шуту можем передать только одно пожелание – шуруй к мамке, Максимка.

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Кандидат, которого мы заслужили

На Прикарпатье в главы Тисменицкой ОТО баллотируется Руслан Фармус – заместитель гендиректора областного телевидения "Галичина".

Казалось бы, что тут такого – вполне обычный кандидат баллотируется от довольно популярной партии. Но был в молодости Руслана Фармуса один эпизод, который прославил его на всю Украину. В свое время его легендарное "су*а, е*аный степлер" цитировал каждый шутник.

Руслан Фармус – "су*а, е*аный степлер": смотрите видео

Васе не помогли московские попы

Если что здесь в заголовке ударение на "попЫ", а говорится о Василии Ломаченко. После потери народной любви из-за своих скандальных взглядов боксер потерял и чемпионские пояса. Что ж, можем только посочувствовать легенде.

Мы же с вами не прощаемся, а лишь хотим веселого завершения выходных и удачного начала рабочей недели. Интерпретируя слова классика – пусть выборы и политические разногласия не делают вам в жизни погоды. И напоследок ловите традиционного котика.