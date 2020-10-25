Традиционно прошедшая неделя была богатой разнообразными курьезными событиями. Большинство из них нашли отклик в сети. Так, пользователей больше всего заинтересовали инцидент в Харькове, где женщина на машине упала в реку, новые перлы от Лукашенко и танцовщица из киевского метро. Но это еще не все. Самое интересное из интернета с 19 по 25 октября – читайте далее.

Новая Русалочка – харьковская

В Харькове женщина на собственном джипе попала в реку. И, чтобы спастись, залезла на крышу авто. Это собственно и подхватили пользователи и сделали ее героиней мема, окрестив харьковской русалочкой, передает 24 канал.

Кстати Харьковская Русалочка, утопившая джип, оказалась работницей ГСЧС: фото



Почему люди назвали женщину "харьковской русалочкой" – сравнение с памятником в Копенгагене / Скриншот "Типичное хТз"

Также люди шутят, что таким образом леди пыталась помыть свой автомобиль и предлагают такой случай занести в Книгу рекордов Гиннеса.

К счастью, с пострадавшей все в порядке и она отделалась лишь испугом. Но забавность ситуации вызывают другие вещи. Во-первых, на заднем стекле машины водитель прицепила знаки – "женщина за рулем" и "за рулем ученик". А во-вторых, причины падения машины. В полиции считают, что "не обошлось без темных сил" – резкий маневр, из-за которого авто оказалось в воде, спровоцировала кошка.

Как она объяснила патрульным, когда двигалась, увидела на дороге кошку. И чтобы избежать наезда на животное, направила транспортное средство в сторону бордюра. После чего у автомобиля началось неконтролируемое движение, и уже произошло падение в воду,

– отметил спикер Управления патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Гайдук.

Интересно Крымские воды видели более уродливых существ, – официальный аккаунт Украины в твиттере потроллил Путина

Лукашенко снова отжигает

На прошлой неделе самоназванный президент Беларуси отметился двумя неоднозначными шагами. Первый касается коронавируса – он заявил, что сыры являются хорошими антикоронавирусными лекарствами.

Новый перл Лукашенко о лечении коронавируса: смотрите видео

Сразу же после такого заявления пользователи вспомнили, что ранее "Батька" предлагал для лечения COVID-19.



Лекарство от коронавируса по рекомендациям Лукашенко

Другое событие касается двух вещей, которые так называемый белорусский президент очень любит – картофеля и ОМОНа. Провластные СМИ Беларуси сообщили, что всю картошку, которую Лукашенко собрал у себя на огороде, он передал силовикам.

Конечно на это в сети отреагировали мгновенно.

омон: ждет квартир

лукашенко: полведра картошки, take it or leave it pic.twitter.com/Der7TRWVo0 — штаны (@Grungydude) October 23, 2020

Половину картофеля, который Лукашенко собрал на своём участке, он передал ОМОНу.



Об этом сообщил телеграм-канал «Пул первого». pic.twitter.com/oQFyWM2LIP — Мадура О (@ElenaBoroda) October 23, 2020

Следующая зарплата омону валежником. Народ только за. — Solaris (@SolarisAstra) October 23, 2020

Каждый сотрудник ОМОН получил вот по такой книжке с подписью президента. pic.twitter.com/dvEpzOADrY — Gypsynkov (@gypsynkov) October 23, 2020

Как Лукашенко с сыном Коленькой собирал картошку в 2017 году: видео

Обратите внимание "Коронавирусную" почтовую марку из туалетной бумаги выпустили в Австрии: фото

В киевском метро появилась своя зажигательная героиня

На прошлой неделе посетителей столичного метрополитена поразила женщина, устроившая яркие танцы с элементами тверка. И все бы ничего, но танцовщица была в легкой одежде (холодно же – 24 канал). И если бы на ней еще была медицинская маска, которую следует надевать в общественном транспорте во время пандемии COVID-19, вопросы к ней совсем бы не возникли.

Полуобнаженная женщина зажгла в киевском метро: видео

В общем она никому не мешала и не раздевалась, правда, была одета в короткое белое платье на тонких бретелях, из-под которого виднелось красное нижнее белье. Но пользователи в сети не были бы такими, если бы не прокомментировали такое незаурядное событие.

"Просто найти в туалет в киевском метро – очень трудно, а писать очень хочется", "Подругу поперло после прихода, а видеооператор первый раз увидел нарика и писает от радости", "Я бы на месте пассажиров внимательно следил за карманами и содержимым сумок", – отмечают украинцы.

Интересно, это уже не в первый раз люди видят "выкрутасы" этой девушки. В прошлом году за подобным занятием ее замечали в ноябре и декабре.

Видео активных танцев от этой дамы в ноябре 2019 года

Та же самая женщина танцует в декабре 2019 года: видео

"Ахах, помню эту позитивную даму, уже публиковали ее", "Твои эмоции, когда наконец погасила пятилетний кредит за iPhone 6-S", "Это не та, что танцевала в черной шляпе с полями?" Не, ну а чо, пусть танцует", "Норм, молодец. Прикольно". "Внесла немного позитива в это вагонное стадо", – добавляют пользователи.

Советуем ознакомиться Гламурный сериал "Эмили в Париже" спровоцировал курьезные мемы: фото, которые рассмешили сеть

Как же без котиков

Еще летом в сети заинтересовались роликом с белым котом, который качает головой в такт музыке. Однако сейчас он вышел на пик своей популярности. Теперь это кот, который ностальгирует по саундтрекам из прошлого.

Кот кайфует под польскую музыку: видео

Видео, как кот ностальгирует по музыке из старых фильмов

GTA San Andreas Theme (CJ Ver.) pic.twitter.com/ySYUdc2ub9 — Cat Vibes To (@CatVibesTo) October 18, 2020

Doom Eternal - At Doom's Gate pic.twitter.com/jZR5iTYf24 — Cat Vibes To (@CatVibesTo) October 20, 2020

Котик – фанат старого рэпа: видео

Rap God pic.twitter.com/15sFx0JLMI — Cat Vibes To (@CatVibesTo) October 16, 2020

Впервые видео с белым котом появилось в тиктоке пользователя micklagi – там кот "танцует" под трек I wanna dance Джонаса Блю. Заметим, что это самый популярный ролик этого юзера – сегодня он уже набрал более 250 тысяч просмотров.

То самое видео с котом, ставшее мемом

Потом кот появился в виде гифки-эмодзи на платформе Twitch, его начали использовать популярные стримеры, а в июле видео стало мемом – трек заменили на песню Гнарлса Баркли Crazy, а кот "радовался" разным жизненным успехам, часто довольно абсурдным.

Подборка мемов с котом под трек Crazy

Позже это видео запостили в твиттер, где оно и получило свою популярность. А через некоторое время животное эволюционировало: теперь оно не слушает определенного исполнителя, а стало просто мемом о музыке.

Когда на радио включают ту же песню, что и полчаса назад – я слушаю одну и ту же песню три часа подряд





Поезд *ломается*, электростанция *взрывается* вулкан *извергается*, цунами *бьет*



Я семилетний слушаю музыку о сексе, наркотиках, изнасилованиях и убийствах

Откуда появился оригинальный ролик, чей это кот и двигает ли он головой самостоятельно, или же ему помогают – неизвестно.