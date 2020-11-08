Уходящая неделя традиционно была наполнена курьезными и забавными событиями. Больше всего пользователи сети подшучивали над выборами в США и их итогами, проводя параллели с украинскими реалиями. Также досталось президенту Владимиру Зеленскому за его переписку с российско-армянским режиссером Сариком Андреасяном. Вспомнили юзеры и о разгромном поражении донецкого "Шахтера".

Как украинцы голосовали на выборах президента США

От американских выборов президента зависит не только будущее Соединенных Штатов, но и всего мира, в частности – Украины. Поэтому украинцы в виртуальном мире также отдавали свои голоса. Об этом пишет 24 канал.

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Почти каждый украинец очень переживал за результаты выборов президента США / Взято из соцсетей



Голосовали даже те, кто не ходил на местные выборы 25 октября / Взято из соцсетей





Голосование проходило, в частности, в Киеве / Взято из соцсетей

…. и в Козятине / Взято из соцсетей

И, как итог, украинцы отдали победу Андрею Пальчевскому, который ранее пролетел со своей "Победой" на местных выборах.

Правда, не все с этим соглашаются.

Нашел отклик в умах украинцев и призыв Трампа прекратить подсчет, поскольку тот не соглашается с результатами.

То, что украинцы участвовали в выборах президента США, официально подтвердил Дональд Трамп-младший. Он в твиттере опубликовал общемировую карту, которая якобы иллюстрирует, что практически весь мир поддерживает его отца.

Но судя по всему, не только украинские пользователи присоединились к созданию истории. Свою поддержку также выражали в Грузии и российском Барнауле.

Ключевой штат pic.twitter.com/Rzn0m3NDx1 — La Russie parle (@Russia_calls) November 4, 2020

Сами же американцы, комментируя выборы, вспомнили про сложный и непохожий на другие 2020 год…

Me voting in 2016 vs me voting in 2020 pic.twitter.com/EP2xEcCdnJ — Matt Kline (@Matt_Kline25) November 3, 2020

voting in 2016 voting in 2020 pic.twitter.com/BUWJW5CnbN — keely flaherty (@keelyflaherty) November 3, 2020



Демократы побеждают ... республиканцы побеждают ... жизнь все равно продолжает меня тр * * * ть / Фото Reddit



Я бы очень хотел жить не во время большого исторического события прямо сейчас / Фото из твиттера

... и голосование по почте, благодаря которому многие штаты, где Трамп лидировал, "пошли" к Байдену.

mail-in ballots coming to save the midwest right now



pic.twitter.com/9B4HDPlWBB — E‍♂️ (@heylias) November 4, 2020

Интересно Возле секс-шопа и крематория: адвокат Трампа провел пресконференцию в магазине для садоводов Трамп, Байден, Беларусь ... и немножечко Украины с Канье Не менее активно сеть реагировали и на итоги американских выборов. Поскольку Трамп до сих пор не соглашается с результатами и заявил, что борьба еще не закончена, поэтому юзеры сравнили его с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко.

А почему Дональд Трамп просто не посадит Джо Байдена чтобы не дать разрушить страну? — Андрей Красников (@realKrasnikov) November 4, 2020

кандидат лукашенко заявил о планах перенести столицу страны из вашингтона в минск pic.twitter.com/pQRnmAyC8n — раян гослинг (@wallesins) November 4, 2020



После выборы в США прогнозируют белорусский сценарий / Взято из соцсетей

Но не только Беларусью жила сеть. Вспомнили юзеры и об отношении Байдена к Украине, точнее о его хороших взаимоотношениях с официальными Киевом.



Поздравлял Байдена с победой даже второй президент Украины Кучма / Взято из соцсетей

Также рассказывают пользователи об украинском происхождении Байдена.



Оказывается, Байден – гетманского рода / Взято из соцсетей

При этом американский сегмент интернета писал о своих фейлах. И тут больше всех досталось рэперу Канье Уэсту, который, между прочим, также шел в президенты. Но в итоге он набрал лишь 57 тысяч голосов или 0,3%.

Kanye realizing only 0.3% voted for him : pic.twitter.com/8sYaWeUua3 — Mohamed Enieb (@its_menieb) November 4, 2020

этот президент пока не разблокирован.у вас недостаточно очков культуры и религии pic.twitter.com/GW4FygVTpv — хвіст.... (@hvist_luska) November 4, 2020

Обратите внимание Как реагирует мир на победу Байдена на выборах в США

А кто такой Сарик? Он убил Эрику?

Не одними выборами в США жил интернет. Взорвала сеть, в частности, переписка президента Украины Владимира Зеленского с российско-армянским режиссером Сариком Андреасяном. Дело в том, что украинский глава достаточно эмоционально отреагировал на сообщение россиянина с армянскими корнями.

Последний убеждает, что Украина якобы поставляла Азербайджану фосфорные бомбы во время войны в Нагорном Карабахе. И произошло это с легкой руки Зеленского – тот якобы продал оружие "нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними".

Также Сарик вспомнил, что они с Зеленским – знакомы много лет, жена президента Елена готовила ему чай на кухне, а сам он звал когда-то Владимира играть в его фильме. Но теперь все изменилось, когда он увидел "обожженные взрывами фосфорных бомб тела армянских детей".

На все это украинский президент ответил, что Сарик поверил фейкам об Украине, которая никому и никогда не поставляла фосфорные бомбы.

В итоге украинские пользователи поинтересовались, кто такой вообще этот Сарик и почему ему решил написать президент Украины. На этом фоне припомнили и уже знаменитое выражение: "Кто убил Эрику?". Все это, конечно, отразилось в мемах.

Реакция украинцев на общения Зеленского с Сариком

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Какая боль или Испанский стыд по-украински

Из неполитических новостей самый большой резонанс получило разгромное поражение донецкого "Шахтера" от гладбахской "Боруссии" - "горняки" уступили со счетом 0:6. Доливает масла в огонь и то, что украинская команда в предыдущих матчах в Лиге чемпионов имела весьма достойный вид – победа над мадридским "Реалом" и ничья с миланским "Интером".

Так, пользователи в сети говорят, что "Шахтер" умеет удивлять, и называют поражение "холодным душем". А Орест Петренко отметил, что "испанский стыд" – это, когда проигрывает "Шахтер", а стыдно "Реалу".

- Яким словом описують матч вболівальники Шахтаря?

- Плеать! — Vasyl Voitiuk (@VoitiukVasyl) November 3, 2020

Это я смотрю матч Шахтёр - Боруссия pic.twitter.com/Vlrw0mInKl — overmars11 (@overmars115) November 3, 2020

Шахтёр убивает Реал в гостях, но дома крупно отлетает от Боруссии — Νικ (@niklavr) November 3, 2020

"Шахтар" - команда клятих максималістів: якщо вигравати, то в "Реала"; якщо програвати, то 0-6. — Голєва. (@Helena_Goleva) November 3, 2020

Шахтар вміє дивувати. — Orest (@Zvychainyi) November 3, 2020

"Какая боль..."

Нове пояснення терміну "іспанський сором": це, коли програє Шахтар, а соромно Реалу))) pic.twitter.com/l9hMmjWP5A — Орест Петренко (@wUwQotWJqZ1aVJD) November 3, 2020

Боруссия уничтожает Шахтёр со счётом 0:6. Серьёзный удар для горняков во многих аспектах. Больше удивляет, Каштру так ничего и не сумел предложить за весь матч. Во 2 тайме 0 ударов. После разгрома Интера в команде мало что поменялось. Большие сомнения и после этого матча#UCL pic.twitter.com/AxJgI80NoX — Lera Kumudzhyieva (@turquoise_hotel) November 3, 2020