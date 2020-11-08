Самые смешные мемы недели: Трамп, Байден или, может, Пальчевский, Украина узнала о Сарике
Уходящая неделя традиционно была наполнена курьезными и забавными событиями. Больше всего пользователи сети подшучивали над выборами в США и их итогами, проводя параллели с украинскими реалиями. Также досталось президенту Владимиру Зеленскому за его переписку с российско-армянским режиссером Сариком Андреасяном. Вспомнили юзеры и о разгромном поражении донецкого "Шахтера".
Как украинцы голосовали на выборах президента США
От американских выборов президента зависит не только будущее Соединенных Штатов, но и всего мира, в частности – Украины. Поэтому украинцы в виртуальном мире также отдавали свои голоса. Об этом пишет 24 канал.
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Почти каждый украинец очень переживал за результаты выборов президента США / Взято из соцсетей
Голосовали даже те, кто не ходил на местные выборы 25 октября / Взято из соцсетей
Голосование проходило, в частности, в Киеве / Взято из соцсетей
…. и в Козятине / Взято из соцсетей
И, как итог, украинцы отдали победу Андрею Пальчевскому, который ранее пролетел со своей "Победой" на местных выборах.
Правда, не все с этим соглашаются.
Нашел отклик в умах украинцев и призыв Трампа прекратить подсчет, поскольку тот не соглашается с результатами.
То, что украинцы участвовали в выборах президента США, официально подтвердил Дональд Трамп-младший. Он в твиттере опубликовал общемировую карту, которая якобы иллюстрирует, что практически весь мир поддерживает его отца.
Но судя по всему, не только украинские пользователи присоединились к созданию истории. Свою поддержку также выражали в Грузии и российском Барнауле.
Сами же американцы, комментируя выборы, вспомнили про сложный и непохожий на другие 2020 год…
Демократы побеждают ... республиканцы побеждают ... жизнь все равно продолжает меня тр * * * ть / Фото Reddit
Я бы очень хотел жить не во время большого исторического события прямо сейчас / Фото из твиттера
... и голосование по почте, благодаря которому многие штаты, где Трамп лидировал, "пошли" к Байдену.
После выборы в США прогнозируют белорусский сценарий / Взято из соцсетей
Но не только Беларусью жила сеть. Вспомнили юзеры и об отношении Байдена к Украине, точнее о его хороших взаимоотношениях с официальными Киевом.
Поздравлял Байдена с победой даже второй президент Украины Кучма / Взято из соцсетей
Также рассказывают пользователи об украинском происхождении Байдена.
Оказывается, Байден – гетманского рода / Взято из соцсетей
При этом американский сегмент интернета писал о своих фейлах. И тут больше всех досталось рэперу Канье Уэсту, который, между прочим, также шел в президенты. Но в итоге он набрал лишь 57 тысяч голосов или 0,3%.
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А кто такой Сарик? Он убил Эрику?
Не одними выборами в США жил интернет. Взорвала сеть, в частности, переписка президента Украины Владимира Зеленского с российско-армянским режиссером Сариком Андреасяном. Дело в том, что украинский глава достаточно эмоционально отреагировал на сообщение россиянина с армянскими корнями.
Последний убеждает, что Украина якобы поставляла Азербайджану фосфорные бомбы во время войны в Нагорном Карабахе. И произошло это с легкой руки Зеленского – тот якобы продал оружие "нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними".
Также Сарик вспомнил, что они с Зеленским – знакомы много лет, жена президента Елена готовила ему чай на кухне, а сам он звал когда-то Владимира играть в его фильме. Но теперь все изменилось, когда он увидел "обожженные взрывами фосфорных бомб тела армянских детей".
На все это украинский президент ответил, что Сарик поверил фейкам об Украине, которая никому и никогда не поставляла фосфорные бомбы.
В итоге украинские пользователи поинтересовались, кто такой вообще этот Сарик и почему ему решил написать президент Украины. На этом фоне припомнили и уже знаменитое выражение: "Кто убил Эрику?". Все это, конечно, отразилось в мемах.
Реакция украинцев на общения Зеленского с Сариком
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Какая боль или Испанский стыд по-украински
Из неполитических новостей самый большой резонанс получило разгромное поражение донецкого "Шахтера" от гладбахской "Боруссии" - "горняки" уступили со счетом 0:6. Доливает масла в огонь и то, что украинская команда в предыдущих матчах в Лиге чемпионов имела весьма достойный вид – победа над мадридским "Реалом" и ничья с миланским "Интером".
Так, пользователи в сети говорят, что "Шахтер" умеет удивлять, и называют поражение "холодным душем". А Орест Петренко отметил, что "испанский стыд" – это, когда проигрывает "Шахтер", а стыдно "Реалу".
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