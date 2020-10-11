Виктор Медведчук бахнул "Спутника" – российской бодяги, которую называют вакциной от коронавируса. Кандидаты на местных выборах померились... рейтингами. Сборная Украины потерпела три подряд неудачи, единственное лекарство – юмор. Несмотря на неудачи национальной сборной, на этой неделе у украинцев точно были над чем посмеяться.

О самых курьезных моментах недели, которые нашли свое отражение в мемах, расскажет 24 канал.

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У Путина длиннее, чем у Медведчука

Виктор Медведчук посетил своего кума Владимира Путина в Москве. Но последний настолько боялся видеться с другими людьми, что заставил родного кума перед встречей бахнуть паленой бадяги.

В России эту бадягу еще называют "спутником" – вакциной от коронавируса. Конечно, ни одна из сторон этого не подтвердила, но есть информация, что Медведчука вштырило знатно.

Неизвестному журналисту даже удалось поймать для фото момент, когда Виктор Медведчук вколол себе "Спутник".

Поговаривают, что на самой встрече уже Медведчук предложил и Путину попробовать этой бодяги. Но Путин не настолько глуп – не зря же он президент. Да, России, но все же президент.

К слову, в сети уже показали, как чудо-вакцина действует на обычных россиян. Похоже, мозг отшибает полностью.

Тем временем в сеть попали две возможные причины визита Медведчука. Первая из них наиболее вероятная – политики просто хотели помериться, у кого длиннее...

Впрочем, не стоит исключать и другую вероятную причину визита.

Но какой бы ни была причина, одно остается совершенно непонятным – кто делегировал Медведчука с кем-либо о чем-либо договариваться? Ответа на этот вопрос не знает, пожалуй, даже Путин.

В то время, когда Путин и Медведчук встречались, появилась информация об украинских хакерах, которые украли у россиян 3 миллиона гривен. Киберпреступность – это, конечно, плохо, но если воровать у "слопатоедов", то можно.

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Курьезная агитация

В сеть попало фото кандидатов в Верхнегнездичевский сельский совет, которые занималичь непристойностями. Кандидаты, зная, что их фотографируют, принялись меряться рейтингами.

Можно только представить, что с ними произойдет, когда они таки выиграют выборы.

Говорят, хорошая агитация – это не только меткий лозунг. Оно должно не только трогать за живое, но и соответствовать месту и ситуации.

Кто-то просто не заморачивается. Главное – чтобы понятным языком.

Поговаривают, что труднее всего баллотироваться тем, кто является действующим депутатом. Здесь уже недостаточно просто агитировать – нужно отчитываться за то, что ты должен был сделать раньше.

Есть очень хитрые кандидаты, которые пытаются зацепить избирателей своей фамилией. Ну а что, партии "За будущее", которая предлагает своим избирателям банальный тост, можно же.

И если вы думаете, что фамилия Чекотило ставит крест на ваших политических амбициях, вы просто никогда не слышали о следующих двух кандидатов.

Между тем самая серьезная проблема возникла на выборах в столице.

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Неудачи сборной

Эта неделя также запомнилась и самым крупным поражением в истории сборной Украины – 7: 1 от Франции. После этого было еще одно – 2:1 против Германии. И это все после сентябрьского поражения 4:0 от Испании.

Но вместо того, чтобы отпевать "национальную дружину", решили просто пошутить. Действительно, в такой ситуации поможет только юмор.

Но даже здесь есть что-то позитивное – соперники не могли не отметить украинскую легенду, нынешнего тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко.

Сам легенда тем временем поборолся в умении замечать очевидные вещи.

Но оказывается, бывает и несколько хуже, чем разгромные поражения!

Впрочем, все поражения – это лишь путь к будущему успеху, чего вам и желаем. Улыбайтесь и помните: в жизни достаточно положительных моментов, чтобы пропускать мимо мелкие неудачи. Удачной рабочей недели!