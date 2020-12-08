По версии Forbes, канцлер Германии Ангела Меркель стала самой влиятельной женщиной 2020 года. Она возглавляет этот рейтинг уже десятый год подряд.

Ранее Меркель заявляла, что не будет баллотироваться на пост канцлера в 2021 году. Об этом сообщили на сайте Forbes.

Стоит прочитать Путин и Меркель обсудили перемирие на Донбассе: детали

Кто еще в рейтинге

Как и в 2019 году второе место заняла руководительница Европейского центрального банка Кристин Лагард. А третье – кандидат на пост вице-президента США при президентстве Джо Байдена Камала Харрис.



Кристин Лагард и Камала Харрис / Коллаж 24 канала

В рейтинг также попали:

президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (4 место);

(4 место); американская телеведущая Опра Уинфри (20 место);

(20 место); главная операционная директор Facebook Шерил Сандберг (22 место).

За борьбу с эпидемией

На 32 месте оказалась премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, а на 37 – лидер Тайваня Цай Инвэнь. Издание отметило их усилия в преодолении пандемии COVID-19.

Британская королева Елизавета II заняла 46 место. В 2019 году она была на 40 строчке. Также в рейтинге:

► на 62 месте – CEO китайской компании Bytedance, которая обладает TikTok, Келли Чжан;

► на 69 месте – певица Рианна;

► на 72 месте – певица Бейонсе;

► на 82 месте – певица Тейлор Свифт;

► на 92 месте – актриса Риз Уизерспун.

Другие рейтинги Forbes читайте по ссылке.