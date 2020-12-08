Меркель стала самой влиятельной женщиной 2020 года по версии Forbes: рейтинг
По версии Forbes, канцлер Германии Ангела Меркель стала самой влиятельной женщиной 2020 года. Она возглавляет этот рейтинг уже десятый год подряд.
Ранее Меркель заявляла, что не будет баллотироваться на пост канцлера в 2021 году. Об этом сообщили на сайте Forbes.
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Кто еще в рейтинге
Как и в 2019 году второе место заняла руководительница Европейского центрального банка Кристин Лагард. А третье – кандидат на пост вице-президента США при президентстве Джо Байдена Камала Харрис.
Кристин Лагард и Камала Харрис / Коллаж 24 канала
В рейтинг также попали:
- президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (4 место);
- американская телеведущая Опра Уинфри (20 место);
- главная операционная директор Facebook Шерил Сандберг (22 место).
За борьбу с эпидемией
На 32 месте оказалась премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, а на 37 – лидер Тайваня Цай Инвэнь. Издание отметило их усилия в преодолении пандемии COVID-19.
Британская королева Елизавета II заняла 46 место. В 2019 году она была на 40 строчке. Также в рейтинге:
► на 62 месте – CEO китайской компании Bytedance, которая обладает TikTok, Келли Чжан;
► на 69 месте – певица Рианна;
► на 72 месте – певица Бейонсе;
► на 82 месте – певица Тейлор Свифт;
► на 92 месте – актриса Риз Уизерспун.
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