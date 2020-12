События 2020 года надолго сохранятся в нашей памяти. Уходящий год был одним из самых трудных в истории. Впрочем, были и те, которые пытались повлиять на негативные процессы. 24 канал подготовил список самых влиятельных женщин мира 2020 года.

Женщины в 2020 году работали над разработкой вакцины против опасного коронавируса, были лицом революции, а также посещали самые отдаленные места нашей планеты. Подробнее о самых влиятельных женщинах года читайте в материале 24 канала.

Сара Гилберт

Британская профессор Сара Гилберт с 2014 года работает над изготовлением вакцин против новых заболеваний. Как только китайские ученые расшифровали геном коронавируса, ученая немедленно возглавили команду ученых Оксфордского университета для поиска лекарств против COVID-19.

Мы делаем это не только для нашей страны. Мы должны изготовить вакцину для всего мира,

– рассказала Гилберт.

Что известно об ученой степени Гилберт

Сара – мать тройняшек. Чтобы женщина могла и дальше заниматься вирусологией, ее муж уволился с работы, чтобы ухаживать за детьми.

Когда тройняшки подросли, то решили быть, как мама – биохимиками.

Во время изготовления вакцины команда ученых под руководством Гилберт провела клинические исследования на 1077 волонтерах. Среди добровольцев были и дети Сары, которые решили поддержать мать.

По словам ученой, она не переживала за своих детей, поскольку была уверена в препарате.

Сейчас вакцина эффективна в 70% случаев, однако исследователи прогнозируют, что вскоре показатель достигнет 90%.



Американка Сара Гилберт работает над изготовлением вакцины от COVID-19 / Фото University of Oxford

Озлем Туречи

В 2020 году над спасением мира работала не только Гилберт. Ее немецкой коллеге Озлем Туречи вместе с компаниями BioNTech и Pfizer удалось изготовить вакцину от коронавируса, которая эффективна в 95% случаях. Сейчас ее уже заказывают правительства разных стран мира.

Компании BioNTech, которая специализируется на изготовлении медикаментов для иммунотерапии рака, Озлем основала вместе со своим мужем Угуром Шахином.

Чем еще интересна Туречи В Озлем – турецкие корни, когда-то ее родители эмигрировали в Германию. Сначала она хотела стать монахиней, однако впоследствии передумала и выбрала медицину. Теперь Туречи вместе с мужем работает над изготовлением вакцины от рака и коронавируса. Супруга вспоминает, что в день свадьбы они вернулись в лабораторию сразу после церемонии. Озлем и Угур живут скромно – в небольшой квартире сразу возле офиса, автомобиля у них нет, отдают предпочтение велосипедам.



Озлем Туречи вместе со своим мужем Угуром Шахином изготовили лекарство против COVID-19 / Фото The New Your Times

Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель уже 10 лет входит в список самых успешных женщин мира. И не зря, ведь она занимает главную должность в стране на протяжении 15 лет. За это время экономика Германии стала одной из самых стабильных в Европе. За это Меркель часто называют лидером Европейского Союза.

Чего вы могли не знать о Меркель

►Девичья фамилия канцлера Германии – Каснер. Меркель – она взяла от первого мужа Ульриха. Женщина решила не менять фамилию, потому что к тому времени достигла определенных успехов в области науки. Кстати, впервые глава Германии вышла замуж на третьем курсе университета. По ее словам, к браку побудило то, что "вдвоем выгоднее арендовать жилье".

►Перед началом своей политической карьеры Меркель получила научную степень в квантовой химии. Чиновница занималась наукой до 1989 года. Эксперты считают, что секрет большого политического успеха Меркель кроется именно в том, что женщина была ученой.

►Долгое время Меркель называли любимицей канцлера Германии Гельмута Коля. При его содействии в 1991 году она заняла пост министра по делам женщин и молодежи.

►Впервые политик возглавила немецкое правительство в 2005 году.

►Меркель получила премию Финляндии за достижения в борьбе за гендерное равенство. Впрочем, феминисткой чиновница себя не считает.



Ангела Меркель уже 10 лет подряд входит в список самых влиятельных женщин мира / Фото Getty Images

Светлана Тихановская

В списке женщин, которые больше всего влияли на события 2020 года, есть лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она получила большую поддержку на президентских выборах в Беларуси. Население убеждено, она – настоящая победительница, а результаты голосования сфальсифицированы.

Кто такая Светлана Тихановская

Еще в школе политик проявляла способности к обучению – среднюю школу она закончила с золотой медалью.

Тихановская поступила в Мозырский государственный педагогический университет, чтобы стать учителем английского и немецкого языков.

У лидера оппозиции есть муж Сергей, которого ранее задерживали во время митингов, а также сын и дочь.

Еще накануне президентских выборов Тихановская вывезла своих детей в Евросоюз. Все потому, что на родине ей угрожали тюрьмой и лишением родительских прав.



Светлана Тихановская – лидер белорусской оппозиции / Фото Getty Images

Кэти Салливан

Летом 2020 года бывшая астронавтка NASA Кэти Салливан стала первым человеком в мире, посетившим самые отдаленные места нашей планеты. За свою жизнь ученая побывала и в открытом космосе, и на дне океана. В частности, в этом году американка опустилась на дно Марианского желоба на глубину 11 километров.

Я чувствовала себя пришельцем на чужой планете, странствующей по лунному ландшафту. Это было невероятно,

– вспоминает Кэти.

От астронавтки до исследовательницы морских глубин

В 1984 году Салливан стала первой американкой, которая вышла в открытый космос.

Всего она провела в космосе 532 часа.

Впрочем, женщину интересовало не только то, что за облаками. Впоследствии Салливан возглавила Национальное управление океанических и атмосферных исследований.

13 июня 2020 года экс-астронавтка стала 8 человеком и первой женщиной в мире, достигшей самой глубокой точки океана.

Салливан провела в батискафе под водой 90 минут.



Кэти Салливан пробыла под водой 90 часов / Фото BBC

Джасинда Ардерн

В списке самых влиятельных женщин оказалась премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Благодаря ее оперативной реакции на угрозу, государству удалось успешно побороть COVID-19.

Справка. В 2017 году Ардерн стала самым молодым главой правительства в Новой Зеландии. Кроме того, на выборах в 2020 году с большим отрывом победила Лейбористская партия, поэтому политик стала премьером уже во второй раз.

Как Джасинде Арден удалось преодолеть пандемию в стране

Новая Зеландия стала одним из первых государств мира, закрывшим свои границы из-за пандемии.

В марте, когда в Новой Зеландии было всего 102 случая COVID-19, правительство ввело для населения карантин.

Кроме того, из-за вспышки коронавируса в Окленде премьер отложила выборы на месяц.

Всего в Новой Зеландии COVID-19 заразились лишь чуть более 2 тысяч человек.

Добавим, новозеландцы любят своего премьера из-за ее прогрессивных взглядов. В стране даже стал популярным термин "Джасиндомания". Политик отстаивает право на легализацию абортов и марихуаны, а также поддерживает ЛГБТ-сообщество.



Джасинде Ардерн удалось успешно побороть коронавирус в Новой Зеландии / Фото Shutterstock

Сара Аль-Амири

33-летняя Сара Аль-Амири 20 июля стала научной руководительницей первой арабской миссии на Марс. Кроме того, женщина возглавляет министерство передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов.

По словам Аль-Амири, она начала интересоваться космосом еще в 12 лет: "Тогда я увидела фото Андромеды – ближайшей к Млечному пути".

Что известно о миссии ОАЭ на Марс? Космический зонд ОАЭ назвали "Аль Амал", что в переводе с арабского означает "надежда". Ожидается, что полет займет 7 месяцев – миссия должна прибыть на Марс в феврале 2021 года. В космосе "Надежда" будет наблюдать за атмосферой красной планеты, чтобы создать первую полную картину климата всех частей Марса в течение года.

Сара Аль-Амири сначала работала компьютерным инженером в Космическом центре. Затем – специалистом в сфере компьютерных технологий.

Арабка была среди разработчиков первого спутника ОАЭ.

В 2016 году Аль-Амири возглавила Научный совет ОАЭ, а через год – заняла пост министра по развитию высоких технологий.



Сара Аль-Амири возглавила первую арабскую миссию на Марс / Фото AFP

Анастасия Волкова

Среди самых влиятельных женщин 2020 года есть и украинка Анастасия Волкова. Она основала стартап Flurosat, который помогает фермерам получать информацию о состоянии их урожая. В частности, программа анализирует фото со спутника, дронов, а также применяет искусственный интеллект. Все для того, чтобы посоветовать агрономам, как лучше обращаться с их урожаем.

Обратите внимание! Благодаря Волковой, фермеры могут узнать о проблемах с урожаем задолго до того, как они станут заметны невооруженным глазом. В частности, программа предоставляет информацию о поливе, использовании удобрений и потенциальной доходности конкретного поля.

Мы даем фермерам рекомендации. Говорим, например, что вот в этой части поля растения обезвожены. А на другой – истощены и нуждаются в удобрениях,

– объяснила Анастасия.

Как украинка вошла в рейтинг самых влиятельных женщин

Высшее образование Волкова получила в Национальном авиационном университете в Киеве.

Девушка продолжила обучение в Польше. Степень магистра получила в Варшавском технологическом университете.

В 2015 году Анастасия переехала в Австралию, чтобы заниматься научной деятельностью.

Через 3 года она защитила докторскую диссертацию в Сиднейском университете.



В список самых влиятельных женщин 2020 года вошла украинка Анастасия Волкова / Фото Flurosat

Камала Харрис

Камала Харрис привыкла по жизни быть первой во всем. Когда-то она стала первой в истории Калифорнии женщиной, занявшей пост генерального прокурора, затем – первым сенатором с индийскими корнями. В 2020 году Харрис – первая темнокожая американка азиатского происхождения, ставшая вице-президентом США.

Важно Камала Харрис и ее историческое значение: биография вице-президента США

Быть первой во всем: секрет успеха Камалы Харрис

Моя мама смотрела на меня и говорила: "Камала, ты можешь быть первой, кто сделает много вещей, но убедись, что ты не последняя". Вот почему стоит преодолевать барьеры,

– вспоминает женщина.

В начале своей карьеры Харрис занималась судебным преследованием по делам о сексуальном насилии над детьми.

В 2003 году она стала окружным прокурором Сан-Франциско.

На протяжении 2011 – 2017 годов Харрис занимала должность генпрокурора Калифорнии.

В январе 2020 года женщина заявила о своей кандидатуре на выборах президента США. Однако через два месяца отказалась от выдвижения и поддержала представителя демократической партии Джо Байдена.

Харрис согласилась стать вице-президентом США в случае победы демократа.



Камала Харрис стала вице-президентом США / Фото Getty Images

Агнес Чоу

Среди самых влиятельных женщин 2020 года есть гонконгская активистка Агнес Чоу. 24-летнюю девушку уже называют "богиней демократии" и Мулан (героиня китайской поэмы, которая боролась за спасение своей семьи и государства – 24 канал). Из-за того, что активистка выступала на акциях протеста против китайской экспансии, ее приговорили к 10 месяцам заключения.

Обратите внимание! Китай пытается максимально ограничить права жителей автономного Гонконга. Из-за этого местные власти приняли закон о национальной безопасности, который предусматривает применение китайских законов на территории Гонконга. Это дает возможность Пекину ограничивать автономию города и пожизненно заключать сторонников демократии в Гонконге.

Чоу стала лицом революции в подростковом возрасте

В старших классах Агнес протестовала из-за запланированных правительством изменений в учебной программе, которые назвали "националистическим промыванием мозгов". Кстати, власть все-таки пристала на требования протестующих.

Известность Чоу получила после активного участия в "Революции зонтиков" 2014 года. Тогда Китай хотел получить право на одобрение кандидатов на гонконгских выборах. Из-за масштабных протестов Пекин отказался от идеи вмешательства в голосование.

В 2016 году Агнес вместе с другими активистами создала демократическое движение Demosisto. Однако после того, как начал действовать закон о безопасности, оппозиционеры распустили движение.

В 2020 году девушку заключили в тюрьму из-за организации несанкционированных протестов в 2019 году и якобы из-за сговора с иностранными силами.

Сначала во время протестов мужчины говорили женщинам держаться позади. А посмотрите, что произошло потом – женщины стали играть ключевую роль и продемонстрировали большую храбрость,

– подчеркнула Чоу.

Заметим, девушку задерживали уже не раз. Ранее она выходила из-под стражи после внесения денежного залога.



Агнес Чоу – лицо революции в Гонконге / Фото Getty Images