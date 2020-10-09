Самый известный долгострой страны. Такую славу нажили себе Запорожские мосты – обобщенное название магистрали непрерывного движения, которая проходит через остров Хортица и соединяет берега Днепра.

Идея проекта возникла еще в конце 90-х. Современные мостовые переходы должны решить проблему огромных пробок на мостах Преображенского, которые не рассчитаны на поток автотранспорта, который пересекает реку в наши дни. При этом строительство новых мостов, которое началось в 2004-м, само превратилось в проблему. Нестабильное финансирование, смены генеральных подрядчиков и ряд других трудностей привели к тому, что возведение объекта затянулось на целых 16 лет! Многие скептики предполагали, что он так и не будет завершен.

Однако в 2020-м "долгострой" получил еще один шанс. Строительство мостов в Запорожье стало ключевым и самым дорогим проектом правительства Украины. Его реализация будет стоить почти 12 миллиардов гривен.

В тендере на выполнение работ победила Onur Group Ukraine (Онур ГРУП Украина) – часть международной компании Onur Group (Онур Груп). Для Онур Груп запорожские мосты – далеко не первый объект подобного масштаба: на счету компании – более полутора сотен тысяч квадратных метров мостовых сооружений, введенных в эксплуатацию по всему миру.

Строительство стартовало в апреле и продвигается стремительными темпами. На месте обустроили строительный городок и цементнобетонный завод, привлекли самую современную строительную технику. Сейчас на объекте работают почти полтысячи человек. При этом в пиковые моменты компания готова увеличить количество работников.

По проекту, Запорожский мост – это магистраль непрерывного движения длиной более 9 километров, которая будет состоять из шести транспортных развязок. В их составе будет возведено 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения. Работы на объекте ведут круглосуточно. Все для того, чтобы уже до конца года запустить движение по одной полосе с правого берега города Запорожья до острова Хортица.

В целом же строительство комплекса сооружений планируют завершить в 2022-м. Новые мосты существенно разгрузят транспортные магистрали не только города, но и всего региона. Именно это поможет жителям Запорожья забыть о пробках и позволит с комфортом добираться по делам с одного берега Днепра на другой. А для команды Онур Групп Украина - этот проект является самым амбициозным и масштабным инфраструктурным проектом Украины.