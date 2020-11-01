В Виннице 31 октября состоялся "самый страшный" велопарад 2020 года. Герои из кинофильма "Пила", "Оно" и еще десятки узнаваемых монстров собрались на главной площади города, чтобы развлечь людей.

Традиционный хэллоуинский велопарад в городе проходит в шестой раз. В этом году прокатиться по Виннице изъявили желание до полусотни человек. В комментарии 24 каналу участники рассказали, что подбирали образы тщательно, чтобы выделиться.

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Участники велопарада проехались по основным улицам города. И хотя учитывая карантинные ограничения дальнейшие празднования пришлось отменить, однако велосипедисты говорят, что делали это не ради подарков за лучший костюм, а чтобы поднять настроение окружающим.

Когда мы едем вместе – это наглядно показывает, сколько велосипедистов в нашем городе и они все разные по возрасту и в предпочтениях, но они есть, их много, это одна община, которая стремится достичь единой цели,

– рассказала участница велопарада Марьяна Дерлица.

На велопараде можно было встретить графа Дракулу, орков, чумного доктора, Фредди Крюгера, ведьмочек и героя из книги ужасов Стивена Кинга

Креативный велопарад в Виннице: смотрите фото "Винница.инфо"