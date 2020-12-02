Новоизбранная президент Молдовы Майя Санду настаивает на мирном разрешении ситуации в Приднестровье. В частности, политик надеется, что вывести российские войска удастся дипломатическими методами.

Что сказала Санду

Новоизбранная президент подчеркнула, что хочет иметь хорошие отношения с Россией, но знает, что Москва не разделяет ее позицию относительно Приднестровья. Об этом Санду рассказала в интервью "Радио Свобода".

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По приднестровскому урегулированию есть важные принципы, на которых мы настаиваем. Прежде всего, это соблюдение суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Это решение проблемы только мирными путями,

– отметила Санду.

Обратите внимание! На территории Молдовы находятся от 1 до 2 тысяч российских миротворцев. Военные якобы охраняют в Приднестровье советские арсеналы оружия. В то же время Москва должна была вывести миротворцев еще до 2004 года.

Вывод российских войск из Приднестровья: главное