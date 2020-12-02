Санду хочет мирно урегулировать ситуацию в Приднестровье
Новоизбранная президент Молдовы Майя Санду настаивает на мирном разрешении ситуации в Приднестровье. В частности, политик надеется, что вывести российские войска удастся дипломатическими методами.
Что сказала Санду
Новоизбранная президент подчеркнула, что хочет иметь хорошие отношения с Россией, но знает, что Москва не разделяет ее позицию относительно Приднестровья. Об этом Санду рассказала в интервью "Радио Свобода".
Рекомендуем Конституционный суд Молдовы затягивает с признанием президентских выборов
По приднестровскому урегулированию есть важные принципы, на которых мы настаиваем. Прежде всего, это соблюдение суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Это решение проблемы только мирными путями,
– отметила Санду.
Вывод российских войск из Приднестровья: главное
- После победы на выборах президента Молдавии Санду выступила с требованием вывода российских войск с территории Приднестровья.
- Переговоры политик хочет продолжать в формате "5+2" – Молдова и Приднестровье при посредничестве Украины, России, США, ОБСЕ и ЕС.
- Кроме того, Санду требует, чтобы Россия вывезла еще свое оружие.
- В то же время в Кремле заявили, что не планируют принимать требование Санду. Мол, именно Россия обеспечивала мир в Приднестровье. Поэтому заявление новоизбранного президента – якобы безответственное.
- Заметим, в НАТО подчеркнули, что присутствие российских войск в Приднестровье является нарушением территориальной целостности Молдовы.
Поделиться новостью