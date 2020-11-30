Санду хочет отставки правительства и досрочных парламентских выборов в Молдове
Майя Санду выступила за отставку действующего правительства Молдавии. Президент также поддерживает идею проведения досрочных парламентских выборов в стране.
Граждане Молдовы на выборах проголосовали не только против действующего президента Игоря Додона, но и против его правительства. Об этом Майя Санду заявила на большой пресс-конференции, сообщает Newsmaker.md.
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Это правительство должно уйти,
– отметила Санду.
Однако добавила, что сначала он должен завершить начатые дела, в частности, относительно государственного бюджета.
Она также напомнила, что в свое время ее правительство отправили в отставку, потому что "парламентское большинство испугалось реформы юстиции".
"Эти выборы дали нам мандат на борьбу с коррупцией", – подчеркнула президент Молдовы. Теперь, по ее словам, стране нужны досрочные выборы, для того, чтобы очистить парламент и отправить в отставку правительство.
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