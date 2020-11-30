Майя Санду выступила за отставку действующего правительства Молдавии. Президент также поддерживает идею проведения досрочных парламентских выборов в стране.

Граждане Молдовы на выборах проголосовали не только против действующего президента Игоря Додона, но и против его правительства. Об этом Майя Санду заявила на большой пресс-конференции, сообщает Newsmaker.md.

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Это правительство должно уйти,

– отметила Санду.

Однако добавила, что сначала он должен завершить начатые дела, в частности, относительно государственного бюджета.

Она также напомнила, что в свое время ее правительство отправили в отставку, потому что "парламентское большинство испугалось реформы юстиции".

"Эти выборы дали нам мандат на борьбу с коррупцией", – подчеркнула президент Молдовы. Теперь, по ее словам, стране нужны досрочные выборы, для того, чтобы очистить парламент и отправить в отставку правительство.

Обратите внимание! Ранее новая президент Молдовы заявила, что потребует вывода российских войск из Приднестровья. В Москве сразу же отреагировали. Говорят, что такие требования подрывают усилия по мирному урегулированию конфликта. Больше о заявлениях Майи Санду читайте по ссылке.