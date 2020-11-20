Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что продолжит признавать и отстаивать суверенитет Украины в отношении Крыма.

Она делала это до сих пор и продолжит уже на президентском посту. Об этом Майя Санду рассказала в интервью "Европейской правде".

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Моя позиция не изменилась с тех пор, когда мы с вами говорили еще в 2016 году. Крым – это часть Украины. Я уважаю территориальную целостность и суверенитет Украины в отношении Крыма. Я об этом говорила, когда была премьер-министром, и уверяю, я буду говорить точно то же, когда стану президентом,

– подчеркнула она.

Интересно, что предшественник Санду Игорь Додон Крым украинским не признавал. Его считают пророссийским президентом Молдовы. Из-за высказываний политика у Украины и Молдовы были не слишком дружеские отношения несколько последних лет.

Что о словах Додона говорит Санду

Санду также прокомментировала высказывания действующего президента Молдовы по Крыму, заявив, что "не имеет объяснений глупостям, которые наговорил и которые сделал президент Молдовы за последние 4 года".

Тем временем Президент Молдавии Додон после поражения на выборах собрался в Россию

Ранее Владимир Зеленский и Петр Порошенко отказывались встречаться с Игорем Додоном из-за его высказываний о том, что Крым принадлежит России.