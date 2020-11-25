Санду ответила, когда встретится с Зеленским
Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским вскоре после вступления в должность.
Окрім того, Санду зустрінеться з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом. Про це новообрана президентка заявила під час брифінгу, повідомляє Newsmaker.
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У перші тижні після інавгурації ми організуємо візит до Кишинева президента (Румунії – 24 канал) Йоганніса і зустріч з президентом Зеленським,
– заявила Санду.
Санду наголосила, що планує просити у країн-партнерів допомоги у боротьбі з пандемією коронавірусу. Молдові необхідні тести, ліки, захисні засоби і спеціальне обладнання.
Санду та Україна: що відомо
- Санду заявила, що хоче поглибити відносини Молдови та України.
- Новообрана президентка наголосила, що задля реалізації цього плану збирається тісно співпрацювати із Зеленським.
- Санду пообіцяла визнавати та відстоювати суверенітет України щодо окупованого Криму.
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