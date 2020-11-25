Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским вскоре после вступления в должность.

Окрім того, Санду зустрінеться з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом. Про це новообрана президентка заявила під час брифінгу, повідомляє Newsmaker.

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У перші тижні після інавгурації ми організуємо візит до Кишинева президента (Румунії – 24 канал) Йоганніса і зустріч з президентом Зеленським,

– заявила Санду.

Санду наголосила, що планує просити у країн-партнерів допомоги у боротьбі з пандемією коронавірусу. Молдові необхідні тести, ліки, захисні засоби і спеціальне обладнання.

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