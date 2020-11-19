Майя Санду выступила за "размораживание" двусторонних отношений с Украиной. Новоизбранный президент Молдовы подчеркнула важность стратегического партнерства двух стран.

Лидер Молдовы провела встречу с послом Украины Марко Шевченко. Об этом сообщили в фейсбуке партии "Действие и солидарность".

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Майя Санду поблагодарила Владимира Зеленского за поздравления. Стороны обсудили текущую ситуацию в Молдове и необходимость тесного сотрудничества между странами.

Также президент подчеркнула важность развития стратегического партнерства между Украиной и Молдовой.

У нас много общих проблем, а также много возможностей, которые мы можем вместе реализовать. Мы должны вывести Молдову из изоляции и немедленно разморозить двусторонние отношения с Украиной,

– отметила Санду.

И добавила, что с украинской стороной уже обсудили синхронизацию деятельности в контексте процесса европейской интеграции. Кроме того, Молдова и Украина имеют большую повестку дня, которую вскоре восстановят.

Обратите внимание! Второй тур президентских выборов в Молдове состоялся 15 ноября. Проевропейская кандидат Майя Санду одержала победу, набрав 57,75% голосов избирателей.