Вновь президент Молдовы Майя Санду анонсировала акцию протеста в воскресенье, 6 декабря. Санду требует роспуска парламента после его скандальных решений.

Сунду призвала своих сторонников прийти на площадь Великого национального собрания. Об этом она заявила на брифинге в Кишиневе.

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Новый президент призвала требовать проведения внеочередных парламентских выборов.

То, что сегодня произошло в парламенте доказывает, что там собралась группа преступников. Этот парламент должен быть распущен. В воскресенье мы выйдем на площадь Великого национального собрания, чтобы рассказать им, что думает народ,

– подчеркнула она.

По ее словам, именно из-за действий правительства страна находится "на краю пропасти". Санду также отметила, что завтра депутаты от "Действия и солидарности" обратятся в Конституционный суд Молдовы с просьбой отменить сегодняшние скандальные решения парламента.

Какие скандальные решение принял парламент Молдовы