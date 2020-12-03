Собралась группа преступников: президент Молдовы требует распустить парламент
Вновь президент Молдовы Майя Санду анонсировала акцию протеста в воскресенье, 6 декабря. Санду требует роспуска парламента после его скандальных решений.
Сунду призвала своих сторонников прийти на площадь Великого национального собрания. Об этом она заявила на брифинге в Кишиневе.
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Новый президент призвала требовать проведения внеочередных парламентских выборов.
То, что сегодня произошло в парламенте доказывает, что там собралась группа преступников. Этот парламент должен быть распущен. В воскресенье мы выйдем на площадь Великого национального собрания, чтобы рассказать им, что думает народ,
– подчеркнула она.
По ее словам, именно из-за действий правительства страна находится "на краю пропасти". Санду также отметила, что завтра депутаты от "Действия и солидарности" обратятся в Конституционный суд Молдовы с просьбой отменить сегодняшние скандальные решения парламента.
Какие скандальные решение принял парламент Молдовы
- 3 декабря парламент Молдовы урезал полномочия президента, подчинив себе Службу информации и безопасности.
- Санду назвала это решение попыткой захвата власти.
- Позже депутаты молдавского парламента поддержали в первом чтении законопроект о статусе русского языка в стране и возвращения на телевидение программ из России.
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