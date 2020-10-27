Народный ультиматум в Беларуси, конфликт в Нагорном Карабахе, холодная война между США и Россией, новые подробности отравления Навального и похороны Северного потока-2. Для Путина настали худшие времена – он всё глубже идет ко дну под аккомпанемент своих собственных нервных речей.

Почему Путин уже сегодня проигрывает по всем фронтам. И главное, как долго может еще продержаться режим вечного президента России – в блоге "Теории заговора" на 24 канале.

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Последние недели стали для Путина тем еще испытанием на прочность, вот только прочность дала трещину. И даже не одну. Почему я так считаю? Давайте вместе проанализируем последние мировые события и то, как они влияют на путинскую Россию.

Лукашенко

Первое. Лукашенко, на которого Путин сделал ставку, уверенно теряет последнюю поддержку и всё чаще проявляет слабость. В минувшее воскресенье на улицах Беларуси прошел многотысячный марш "Народный ультиматум", ведь именно в этот день истек срок требования покинуть пост, выдвинутого лидером оппозиции Светланой Тихоновской – белорусскому диктатору .

И уже с понедельника в Беларуси объявлены массовые забастовки на предприятиях, блокирование автомагистралей и бойкот товаров государственного производства. Но еще в воскресенье стало понятно – Лукашенко паникует. Понимая, что в этот день в Минске будет проходить очередной марш, диктатор решил свезти в столицу сотни, якобы, своих сторонников. Планировалось, что в его поддержку в Минск приедут около 50 тысяч людей. Для этого, только из Гродно был заказан даже отдельный поезд на 2,5 тысячи человек.



Лукашенко на митинге / Фото tut.by

В центре Минска с самого утра строили помпезные сцены ожидая наплыв любителей батьки, но уже после обеда их поспешно начали разбирать, так как тех, кто даже за деньги согласился ехать на этот шабаш оказалось ничтожно мало. В это же время только к Стелле в Минске сошлись около 100 тысяч протестующих. И тогда обиженный Лукашенко вернулся, наверное к единственному, на что еще способен режим – к насилию.

В Минск стянули тяжелую военную технику, в толпу людей полетели свето-шумовые гранаты и даже резиновые пули. В ответ, уже в понедельник промышленность бастует, а бизнес, как говорят сами белоруссы – "ушел на ремонт".

Лукашенко попытался преподнести недавний звонок госсекретаря США Майка Помпео как личную победу, мол, видите, со мной даже Америка говорит. Но оказалось, что на другом конце провода в довольно нелицеприятной манере напомнили диктатору, что главный его враг – это его же народ и потребовали отпустить ранее задержанного гражданина США Виталия Шклярова. И Лукашенко отпустил. Словом, по всем признакам режим трещит уверенно идет ко дну.



Помпео и Путин / Фото rg.ru

Очевидно Путин рассчитывал совсем на другое развитие событий – на очередную скорую победу диктатуры в Беларуси, но проиграл. И ставка на Лукашенко сыграла с ним злую шутку – белорусский народ, который еще 2 месяца назад видел в лице Кремля переговорщика и защитника, сегодня открыто выражает и ему свой протест, а значит мечтам Путина о союзном государстве, которое в его мечтах вскоре должно было стать частью России – пришел конец.

Подробнее о ситуации в Беларуси – читайте в материалах 24 канала.

Война в Нагорном Карабахе

Второе. Война в Нагорном Карабахе, несмотря на призывы Кремля к прекращению огня, продолжается. И немалую роль в этом сыграла поддержка Азербайджана Турцией. Путин долго мечтал установить свою гегемонию в Закавказье и на Ближнем востоке, отправляя если не свои войска, то летальное вооружение.

Еще вчера он размахивал договором о коллективной безопасности с участием в нем и Армении, хвастался военными базами в Армении, Иране и Сирии и намекал, что он, и только он способен урегулировать конфликт в регионе. Для этого даже звал министров иностранных дел обеих стран в Москву и хвастался, что каждый день ведет телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Но это никак не переубедило турецкого президента Реджепа Эрдогана, который ткнул носом Путина в аннексированный Крым.



Алиев, Путин и Пашинян / Фото Колаж 24 канала

И вот уже 22 октября, во время заседания Валдайского клуба в Москве, Путин занимает примирительную позицию с Турцией и Азербайджаном. И говорит, что нужно понять страну у которой оккупировали часть территории. Мол, так продолжаться вечно не может. И добавляет, что ежегодный товарооборот России и Турции составляет около 20 мильярдов долларов, поэтому ссорится еще и с Анкарой Кремлю не выгодно.

К тому же, по словам Ильхама Алиева в недавнем интервью "ФоксНьюз", Армения и руководство самопровозглашенной республики Карабах, уже не единожды обращалось к Путину с просьбой ввести войска в рамках ОДКБ. Но в ответ, как видим, тишина.

Вывод прост – Путину на Закавказье и Ближнем Востоке здорово прижали хвост и он готов отвернутся от Армении и запеть под дудку другой стороны лишь бы оставить хоть какие-то позиции в этом регионе. О гегемонии, как вы понимаете, речь уже не идет.

Главное о конфликте между Арменией и Азербайджаном – смотрите в видео

Отравления оппозиционера Навального

Третье. Из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, даже самые лояльные к Путину европейские лидеры – Меркель и Макрон – резко от него отворачиваются. Шутка ли, оказывается Россия не прекращала разрабатывать химическое оружие, в частности "Новичок". Таким образом Кремль показал свое отношение к международной Конвенции о запрете химического оружия.



Алексей Навальный в больнице / Фото с соцсети Навального

И дело уже не в самой персоне Навального, а в риске для всей планеты. Расследователи сразу нескольких авторитетных изданий Bellingcat, Der Spiegel, The Insider и Радио Свобода на днях опубликовали свои выводы. Они отметили, что отравление Навального, семьи Скрипалей и болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева могут быть связаны с экспериментами, которые проводят ученые в России.

Они утверждают, что под прикрытием разработок в области военной медицины в Москве и Санкт-Петербурге модифицируют отравляющее вещество "Новичок" так, чтобы его следы было невозможно обнаружить в организме. Конечно в Европе не в восторге от этой новости. И уже сегодня фамилию Навального ставят в один рад со словом Россия чаще, чем фамилию Путин. Да, пока это только слова, но это же и сигнал – Путин всем надоел.

Сам же глава Кремля уже не отвергает факт отравления, но всячески пытается показать Европе и США, что лично к отравлению не причастен. Чего только стоит его пламенная речь на всё том же Валдайском клубе о том, что он лично просил отправить Навального на лечение в Шарите. Хотя до этого в Кремле вообще всё отвергали.

Навального отруїли в аеропорту – перед перельотом з Томська в Москву. Це трапилось у серпні 2020 року – детальніше за посиланням

США хоронит "Северный поток-2"

Четвертое. Как будто вышесказанного мало, США наносит еще и очередной санкционный удар и, похоже, окончательно хоронит проект "Северный поток-2". Госдеп вводит санкции в отношении газовой трубы России не впервые. В минувшем году США ввели санкции против всех трубоукладчиков, которые будут помогать России достроить поток. В итоге все бросили большую стройку и ушли.

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Россия же направила к европейским берегам свой трубоукладчик. Но вот незадача – без дополнительной комплектации это судно не может выполнять работы. И вот несколько дней назад Госдеп США пригрозил санкциями тем, кто хоть попытается помочь укомплектовать судно – не важно как: деньгами, или оборудованием. По факту нынешний пакет санкций гласит, что пострадают все, кто хоть на пушечный выстрел приблизится к недостроенному газопроводу.

А тут еще и Польша оштрафовала Газпром на 6 мильярдов евро за нарушение антимонополии на вероятные поставки газа. Очевидно, что "Северный поток-2" стал огромной головной болью Путина, которая будет преследовать его еще очень долго.

Новая холодная война

И пятое. Между США и Россией прямо в эти дни разворачивается новая холодная война. Понимая всю плачевность своего положения Путин решил задобрить США и заявил, мол, пора нам продолжить договор о контроле над ядерными вооружениями между Россией и Америкой, или так называемый договор СНВ-3.

Его, напомню, подписали еще в 2010 Обама и Медведев и срок его действия истекает уже в феврале. Он обязывает стороны к сокращению и ограничению наступательного вооружения. Так вот Путин вдруг призвал Америку продлить этот договор без каких-либо условий. Но в Вашингтоне на это ответили резким отказом. У Трампа потребовали полного замораживания Россией числа боеголовок и жесткого контроля производства и хранения боезарядов. В России на это не согласились, но ненадолго.



Медведев и Обама / Фото rg.ru

Кремль вдруг разворачивается на 180 градусов и говорит, что готов "заморозить" свой арсенал, только хочет продлить договор СНВ-3. Что это значит? А значит это, что все крики о могуществе России, как ядерной державы – пустышка. Ведь если СНВ-3 не продлят, в мире начнется новая гонка вооружений между Вашингтоном и Москвой и тогда станет понятно, что Кремлю нечего противопоставить Белому дому.

Резюмируя, можно сделать вывод: в последние недели Кремль резко пошел на смягчение отношений с Европой и США. Там эту слабость почувствовали, а значит прессинг будет только нарастать. А это значит, что Россия быстро и уверенно стремится к тому о чем мечтала – железному занавесу, изоляции и заточению.