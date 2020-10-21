Новые санкции США против "Северного потока-2" коснутся более 120 компаний из 12 стран
Недавно в США одобрили ужесточение санкций против "Северного потока-2". В компании Nord Stream-2 AG, которая занимается реализацией проекта, говорят, что санкции повлияют более чем на 120 компаний из 12 европейских стран.
Любые угрозы применения санкций, нацеленных против проекта "Северный поток-2", влияют на целый ряд западных подрядчиков и инвесторов, пожаловались в компании Nord Stream-2 AG. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Если они будут введены, санкции непосредственно коснутся более 120 компаний из более чем 12 стран Европы,
– заявили в компании.
Там взамен утверждают, что быстрейший запуск эксплуатации газопровода "будет гарантировать энергетическую безопасность и конкурентоспособность Европы".
Какие страны вовлечены вк строительство "Северного потока-2":
- Россия,
- Германия,
- Франция,
- Великобритания,
- Нидерланды,
- Норвегия,
- Финляндия,
- Швейцария,
- Чехия,
- Словакия,
- Мальта,
- Австрия.
Почему это важно?
Усиление санкций США может повлиять на мнение европейских государств и компаний по строительству газопровода. Как следствие, они могут отказаться от участия в проектах уже на финальном этапе.
Сам газопровод не выгоден Украине, ведь благодаря этому Россия сможет отказаться от транзита газа через нашу страну. Потери от этого ежегодно составят не менее 2 миллиардов долларов.