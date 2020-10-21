Недавно в США одобрили ужесточение санкций против "Северного потока-2". В компании Nord Stream-2 AG, которая занимается реализацией проекта, говорят, что санкции повлияют более чем на 120 компаний из 12 европейских стран.

Любые угрозы применения санкций, нацеленных против проекта "Северный поток-2", влияют на целый ряд западных подрядчиков и инвесторов, пожаловались в компании Nord Stream-2 AG. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Если они будут введены, санкции непосредственно коснутся более 120 компаний из более чем 12 стран Европы,

– заявили в компании.

Там взамен утверждают, что быстрейший запуск эксплуатации газопровода "будет гарантировать энергетическую безопасность и конкурентоспособность Европы".

Какие страны вовлечены вк строительство "Северного потока-2":

Россия,

Германия,

Франция,

Великобритания,

Нидерланды,

Норвегия,

Финляндия,

Швейцария,

Чехия,

Словакия,

Мальта,

Австрия.