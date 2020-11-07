В больницы оккупированного Крыма регулярно поставляют медицинское оборудование от известных европейских и западных брендов, которым запрещено работать с этой территорией. Основную роль в процессе играют российские компании – от мелких фирм до крупных медицинских дилеров.

Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы". Также в выпуске: Ядерное оружие в оккупированном Крыму: военные эксперты оценили угрозы В России 3 крымчан суммарно приговорили к 42 годам лишения свободы. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.