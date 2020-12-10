В центре российского Санкт-Петербурга конь откусил нос 25-летнему мужчине, когда тот полез к животному целоваться. После инцидента травмированного доставили в больницу, где ему наложили 15 швов.

Почему так отреагировал конь – доподлинно неизвестно, но отмечается, что мужчина был пьян. Об этом сообщает Интерфакс.

Читайте также Разъяренный медведь разодрал 4 индийцев, еще несколько человек ранены

В полиции шутят, что парень еще легко отделался. Если бы подошел с тыла, то травмы от копыт были бы куда тяжелее косметического дефекта.

Что известно об инциденте с конем

Произошло это в ночь на 10 декабря на перекрестке Литейного проспекта с улицей Белинского.

Мужчина прицепился к женщине на коне.

Несмотря на ее предупреждение, молодой человек полез к животному, чтобы поцеловать его.

В итоге петербуржец остался без носа.

Его доставили в больницу.

На рану наложили 15 швов, его состояние оценивается, как средней тяжести

В Санкт-Петербурге лошадь откусила нос пьяному мужчине: видео Mash

Что рассказал пострадавший

Сам мужчина утверждает, что все было не так. Он якобы спросил разрешения погладить и покормить коня. Наездница дала ему морковку, но не предупредила, что кормить нужно из раскрытой ладони.

Конь прижался к моему плечу, повернулся и откусил мне нос. Это произошло моментально,

- заявил петербуржец.

Он добавил, что собирается требовать денежную компенсацию от наездницы.