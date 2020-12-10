В Санкт-Петербурге мужчина остался без носа из-за коня: видео
В центре российского Санкт-Петербурга конь откусил нос 25-летнему мужчине, когда тот полез к животному целоваться. После инцидента травмированного доставили в больницу, где ему наложили 15 швов.
Почему так отреагировал конь – доподлинно неизвестно, но отмечается, что мужчина был пьян. Об этом сообщает Интерфакс.
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В полиции шутят, что парень еще легко отделался. Если бы подошел с тыла, то травмы от копыт были бы куда тяжелее косметического дефекта.
Что известно об инциденте с конем
- Произошло это в ночь на 10 декабря на перекрестке Литейного проспекта с улицей Белинского.
- Мужчина прицепился к женщине на коне.
- Несмотря на ее предупреждение, молодой человек полез к животному, чтобы поцеловать его.
- В итоге петербуржец остался без носа.
- Его доставили в больницу.
- На рану наложили 15 швов, его состояние оценивается, как средней тяжести
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Что рассказал пострадавший
Сам мужчина утверждает, что все было не так. Он якобы спросил разрешения погладить и покормить коня. Наездница дала ему морковку, но не предупредила, что кормить нужно из раскрытой ладони.
Конь прижался к моему плечу, повернулся и откусил мне нос. Это произошло моментально,
- заявил петербуржец.
Он добавил, что собирается требовать денежную компенсацию от наездницы.
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