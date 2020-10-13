САП обжаловала закрытие дела против министра времен Януковича
Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение суда о закрытии дела против бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Чиновника обвиняли в незаконном обогащении.
Ранее Печерский суд Киева обязал прокурора закрыть дело в отношении Золочевского якобы из-за нехватки доказательств. Об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.
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Такое решение суда не поступало ни в офис генпрокурора, ни в САП. Его обнародовали только 12 октября в Едином государственном реестре судебных решений.
Дело Злочевского: что известно
- Злочевского с 2014 года подозревают в незаконном обогащении. В частности, в завладении деньгами стабилизационного кредита НБУ выданного "Реал Банка". В том же году Злочевский уехал из Украины.
- В январе Генпрокуратура объявила чиновника в розыск. Однако в 2016 году с сайта МВД исчезла информационно-статистическая карточка о розыске Злочевского. Все из-за постановления Гепрокуратуры об отмене розыска.
- Дело Злочевского останавливали и возобновляли 7 раз.