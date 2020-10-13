Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение суда о закрытии дела против бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Чиновника обвиняли в незаконном обогащении.

Ранее Печерский суд Киева обязал прокурора закрыть дело в отношении Золочевского якобы из-за нехватки доказательств. Об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.

Подробнее Суд обязал Венедиктову закрыть дело против министра времен Януковича

Такое решение суда не поступало ни в офис генпрокурора, ни в САП. Его обнародовали только 12 октября в Едином государственном реестре судебных решений.

Дело Злочевского: что известно

Злочевского с 2014 года подозревают в незаконном обогащении. В частности, в завладении деньгами стабилизационного кредита НБУ выданного "Реал Банка". В том же году Злочевский уехал из Украины.

В январе Генпрокуратура объявила чиновника в розыск. Однако в 2016 году с сайта МВД исчезла информационно-статистическая карточка о розыске Злочевского. Все из-за постановления Гепрокуратуры об отмене розыска.

Дело Злочевского останавливали и возобновляли 7 раз.

Обратите внимание! В июне 2020 года правоохранители задержали 3 человек на взятке руководству НАБУ и САП. Это была рекордная в истории Украины взятка – 6 миллионов долларов. Деньги предлагали за закрытие уголовного дела, в котором фигурирует Злочевский.