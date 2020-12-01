Скандальное решение Конституционного суда фактически заблокировало возможность привлекать госслужащих к ответственности за ложь в электронных декларациях. Специализированная антикоррупционная прокуратура уже закрыла 103 уголовных производства.

На очереди к закрытию еще 4 дела о недостоверном декларировании. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы САП Максим Грищук в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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Что сказал Грищук

В связи с признанием неконституционной нормы об уголовной ответственности за недостоверное декларирование уже закрыто 103 уголовных производства.

Осталось буквально 4 дела. Они не закрыты по объективным причинам,

- рассказал он.

Грищук уточнил:

в двух производствах продолжается ознакомление с материалами;

еще по одному делу не переданы документы после определения подсудности;

а в последнем производстве остановлены сроки расследования из-за выполнения международного поручения.

Все эти эпизоды по статье о недостоверном декларировании также будут закрыты.

Реестр коррупционеров от НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 30 ноября обнародовало перечень должностных лиц, которые лгали в своих декларациях. С 2019 года в реестр коррупционеров попали 97 человек. Их обвиняют в умышленном непредставлении декларации или декларировании ложных сведений. Кто попал в реестр НАПК и какие наказания ополучили недобросовестные чиновники – читайте по ссылке.

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КСУ отменил е-декларирование / инфографика 24 канала