Последствия скандального решения КСУ: САП уже закрыла более 100 уголовных дел
Скандальное решение Конституционного суда фактически заблокировало возможность привлекать госслужащих к ответственности за ложь в электронных декларациях. Специализированная антикоррупционная прокуратура уже закрыла 103 уголовных производства.
На очереди к закрытию еще 4 дела о недостоверном декларировании. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы САП Максим Грищук в интервью агентству Интерфакс-Украина.
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Что сказал Грищук
В связи с признанием неконституционной нормы об уголовной ответственности за недостоверное декларирование уже закрыто 103 уголовных производства.
Осталось буквально 4 дела. Они не закрыты по объективным причинам,
- рассказал он.
Грищук уточнил:
- в двух производствах продолжается ознакомление с материалами;
- еще по одному делу не переданы документы после определения подсудности;
- а в последнем производстве остановлены сроки расследования из-за выполнения международного поручения.
Все эти эпизоды по статье о недостоверном декларировании также будут закрыты.
Реестр коррупционеров от НАПК
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 30 ноября обнародовало перечень должностных лиц, которые лгали в своих декларациях. С 2019 года в реестр коррупционеров попали 97 человек. Их обвиняют в умышленном непредставлении декларации или декларировании ложных сведений. Кто попал в реестр НАПК и какие наказания ополучили недобросовестные чиновники – читайте по ссылке.
Что известно о скандальном решении КСУ
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