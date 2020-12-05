Американские саперы в течение последних 3 лет занимались разминированием украинского Донбасса. Работу осложняло то, что Украина является одной из наиболее пострадавших от минирования стран мира. За это мы можем благодарить оккупантов.

Всего за 3 года работы американские саперы разминировали более 1,6 миллиона квадратных метра, или же 160 гектаров на Донбассе. Об этом сообщает Посольство США в Украине.

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Кроме работы американских саперов, США также предоставили Украине финансовую помощь в размере 3,4 миллиона долларов. Работы по обезвреживанию мин выполняла британская благотворительная и американская некоммерческая организация The HALO Trust.

Благодаря финансированию от США и после почти 3-летней работы, The HALO Trust обезвредили наземные мины и боеприпасы, которые не взорвались, на площади более 1,6 миллиона квадратных метров,

– говорится в сообщении.

Сколько еще территории Донбасса нашпигованы минами

Точно сказать трудно, ведь пророссийские боевики ежедневно устанавливают новые мины. По информации Минобороны, по состоянию на сентябрь 2019 года только на подконтрольной Украине территории были заминированы примерно 700 тысяч гектаров.

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