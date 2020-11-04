В американском штате Делавэр впервые в истории США выбрали сенатором женщину-трансгендера. Победу одержала кандидат от "Демократической партии" Сара Макбрайд.

Сара Макбрайд стала самым высокопоставленным трансгендером на выборной должности в США, сообщает BBC.

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Она раньше работала стажером в ​​администрации предшественника Дональда Трампа Барака Обамы. До выборов она была чиновницей в одном из районов Делавэра, где поддержку имеют демократы.

По данным LGBTQ Victory Fund, в законодательные органы штатов в настоящее время входят четыре открыто трансгендерных человека. Президент фонда Аннис Паркер заявила, что эта победа дает надежду другим трансгендерам.

Ее победа вдохновит больше трансгендеров пойти по ее стопам и баллотироваться на государственные должности,

– заявила Паркер.

К слову, в США 3 ноября, кроме президентских выборов, также состоялись выборы на местном уровне в ряде штатов.



Сара Макбрайд