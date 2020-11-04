В США Сара Макбрайд станет первой сенатором-трансгендеров
В американском штате Делавэр впервые в истории США выбрали сенатором женщину-трансгендера. Победу одержала кандидат от "Демократической партии" Сара Макбрайд.
Сара Макбрайд стала самым высокопоставленным трансгендером на выборной должности в США, сообщает BBC.
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Она раньше работала стажером в администрации предшественника Дональда Трампа Барака Обамы. До выборов она была чиновницей в одном из районов Делавэра, где поддержку имеют демократы.
По данным LGBTQ Victory Fund, в законодательные органы штатов в настоящее время входят четыре открыто трансгендерных человека. Президент фонда Аннис Паркер заявила, что эта победа дает надежду другим трансгендерам.
Ее победа вдохновит больше трансгендеров пойти по ее стопам и баллотироваться на государственные должности,
– заявила Паркер.
К слову, в США 3 ноября, кроме президентских выборов, также состоялись выборы на местном уровне в ряде штатов.
Сара Макбрайд
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