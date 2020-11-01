Саркастические новости от Щура: Конфликт интересов в КСУ. Эзотерик в украинской делегации ТКГ
В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром " – Конституционный Суд принял решение о том, что некоторые законы являются неконституционными. Решение вынесли именно тогда, когда 3 судей КСУ проверяли относительно лжи в их декларациях. Эзотерик и блогер Алексей Арестович стал "голосом" украинской делегации в Минске.
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Смотрите полный выпуск программы Майкла Щура:
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