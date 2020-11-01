В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром " – Конституционный Суд принял решение о том, что некоторые законы являются неконституционными. Решение вынесли именно тогда, когда 3 судей КСУ проверяли относительно лжи в их декларациях. Эзотерик и блогер Алексей Арестович стал "голосом" украинской делегации в Минске.

Также в выпуске программы на 24 канале: Партия "Слуга народа" может только извиниться перед Зеленским. Капитан сборной Испании Серхио Рамос сделал тату с неправильно написанным названием Киева. Отбыл наказание в тюрьме за убийство и выиграл выборы – "достижения" Лозинского. Новый способ исцеления в Запорожье! Людей будут лечить пластмассовыми голубями. Избиратели спутали бюллетень с тестом на память. Музыканты создали песни о Чернобыле, использовав звуки из зоны отчуждения. Смотрите полный выпуск программы Майкла Щура: